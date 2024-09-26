2024.09.26 07:00

Надоело ждать: жители Вильнюса сами нарисовали пешеходный переход

 
Кристина Кибартайте-Дамуле
ru.DELFI.lt
Gyventojų nupiešta pėsčiųjų perėja
Gyventojų nupiešta pėsčiųjų perėja
ФОТО: Gyventojų nuotr.

Жители вильнюсской улицы М.Летувиса долго просили муниципалитет разметить пешеходный переход – в этом месте через дорогу часто переходят школьники и взрослые. Поскольку не последовало никакой реакции, жители района Байорай сами нарисовали пешеходный переход. Муниципалитет заверил, что „зебру“ скоро уберут.

О сложившейся ситуации Delfi сообщил читатель Томас. Он рассказал, что жители неоднократно просили оборудовать пешеходный переход, но никакой реакции не последовало.

„Движение здесь интенсивное, почти как на ул. Гележинё Вилко. Это соединение Западной объездной дороги с ул. Гележинё Вилко и Молетским шоссе. До ближайшего перехода километр и даже больше. Поэтому по утрам и школьники и взрослые переходят дорогу в этом месте, нарушая правила“, – сказал Томас.

Пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал Delfi, что на ул. М.Летувиса есть шесть „лежачих полицейских“, а пешеходный переход может появиться в следующем году.

„Перекресток ул. М.Летувиса и Вандянё будет модернизирован в следующем году“, – заметил он.

По его словам, линии, нарисованные жителями не отвечают требованиям ПДД, поэтому этот переход небезопасен.

„Такой „самодельный“ переход не заметен для водителей, а „зебра“ вводит в заблуждение пешеходов и велосипедистов. Это может привести к несчастью. Поэтому эти линии будут удалены“, – сказано в комментарии.

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