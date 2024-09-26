Надоело ждать: жители Вильнюса сами нарисовали пешеходный переход

О сложившейся ситуации Delfi сообщил читатель Томас. Он рассказал, что жители неоднократно просили оборудовать пешеходный переход, но никакой реакции не последовало.

„Движение здесь интенсивное, почти как на ул. Гележинё Вилко. Это соединение Западной объездной дороги с ул. Гележинё Вилко и Молетским шоссе. До ближайшего перехода километр и даже больше. Поэтому по утрам и школьники и взрослые переходят дорогу в этом месте, нарушая правила“, – сказал Томас.

Пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал Delfi, что на ул. М.Летувиса есть шесть „лежачих полицейских“, а пешеходный переход может появиться в следующем году.