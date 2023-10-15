Надежды водителей на ремонт бетонной дороги, которую называют позором Литвы, тают с каждым днем

У президента также была возможность проехать по этой раскритикованной дороге. "Если не будет денег, не будет ничего, в том числе и этой так называемой бетонной дороги", - заявил тогда Гитанас Науседа. Однако министр транспорта, пообещавший, что дорога Вильнюс-Утяна будет отремонтирована не позднее 2025 года, сейчас говорит, что проблема здесь не в деньгах. "Если бы я начав работать министром, знал проблемы, у меня на столе уже был бы проект и что делать, даже если бы мы были ограничены только финансами - эту дорогу привели бы в порядок, ", - сказал Марюс Скуодис.