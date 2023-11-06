Над Вильнюсским аэропортом кружит странный самолет: ему доверена ответственная миссия

На портале flightradar24.com виден самолет польской навигационной службы (PANSA) Beechcraft King Air 350i (SP-TPU).

"Разные навигационные системы Вильнюсского аэропорта будут проверять и калибровать в течение ближайших 2–3 дней.

Специальные полеты будет выполнять самолет-лаборатория Polish Air Navigation Service Agency", – сказал Delfi пресс-секретарь Литовских аэропортах Тадас Василяускас.

По его словам, самолет будет летать на разной высоте вокруг Вильнюсского аэропорта.

"Подобные процедуры в аэропорту выполняют регулярно – несколько раз в год. На авиасообщение такие работы никак не повлияют", – сказал Василяускас.

Вильнюсский аэропорт в социальной сети информирует, что сейчас проверяют системы, позволяющие совершить посадку в условиях плохой видимости. Такие работы регулярно проводятся во всех трех литовских аэропортах.

"Самолет будет совершать несколько полетов в течение 2–3 дней", – сообщает аэропорт.

PANSA на своем сайте в апреле 2021 г. сообщала, что выиграла конкурс в Литве.