Над национальным стадионом сгустились тучи: в суд подан миллионный иск

Иск миллионный. Кроме того, по сведениям редакции, за услуги могли не заплатить и другим компаниям. Delfi выяснил, что одной из них до сих пор не заплатили несколько миллионов.

Delfi интересовался, почему не платят за предоставленные услуги, кому за них должны, и в чем суть дела, которое передано в суд.

Вильнюсский муниципалитет и представители ЗАО Vilniaus daugiafunkcis kompleksas, а также ЗАО Cloud architektai в первой половине февраля 2023 года завершили работы по проектированию и представили проект многофункционального спортивного центра правительству. Тогда надеялись, что в марте будет выдано разрешение на строительство, а весной начнется первый его этап.