Над национальным стадионом сгустились тучи: в суд подан миллионный иск

Иск миллионный. Кроме того, по сведениям редакции, за услуги могли не заплатить и другим компаниям. Delfi выяснил, что одной из них до сих пор не заплатили несколько миллионов.
Delfi интересовался, почему не платят за предоставленные услуги, кому за них должны, и в чем суть дела, которое передано в суд.
Вильнюсский муниципалитет и представители ЗАО Vilniaus daugiafunkcis kompleksas, а также ЗАО Cloud architektai в первой половине февраля 2023 года завершили работы по проектированию и представили проект многофункционального спортивного центра правительству. Тогда надеялись, что в марте будет выдано разрешение на строительство, а весной начнется первый его этап.
Однако адвокат Cloud architektai Саулюс Авижа сказал Delfi, что компания до сих пор не получила денег за услуги.
„В суд обратились в начале прошлой недели. Суд принял иск. Началось рассмотрение дела.
В суд обратились из-за долга, присуждения неустойки. Были составлены счета, их приняли, но, к сожалению, уже больше года, как счета не оплачены“, – заметил адвокат.
Сумма иска 1 031 475 евро.
„Это и сумма долга, и неустойка, и убытки, которые появились из-за остановки работ. Работы остановили по желанию заказчика. Согласно договору, в случае остановки работ, оплачивают убытки“, – сказал адвокат.
На данный момент указан ответчик - ЗАО Vilniaus daugiafunkcis kompleksas.
„Сейчас на год опаздывают с оплатой счета. Заказчик просил отложить сроки оплаты услуг. Мотив - нет ответа и утверждения проекта со стороны Еврокомиссии“, – сказал адвокат.
„Естественно, kadчто проектировщик не будет продолжать работы, если с ним не рассчитаются“, - продолжил он.
Представитель Вильнюсского окружного суда Лина Немейкайте подтвердила Delfi факт поступления иска.
„Да, 30 января 2025 г. Вильнюсский окружной суд получил иск ЗАО Cloud architektai к ответчику ЗАО Vilniaus daugiafunkcis kompleksas в связи с присуждением долга и неустойки, а также убытков. В тот же день установили срок в течение 14 дней для предоставления ответа на этот иск. Даты заседаний по этому делу пока не установлены.
Номер дела e2-1606-643/2025, его рассматривает судья Маргарита Стамбраускайте“, – сказала Немейкайте.
По сведениям Delfi, больше миллиона за проведенную работу могли не получить и подрядчики.
В 2023 г. сообщалось, что строитель нацстадиона в Вильнюсе – инвестиционная компания BaltCap – меняет подрядчика, который будет строить стадион, была выбрана компания Naresta.
Delfi обратился в компанию Naresta, чтобы выяснить, точно ли им не заплатили за услуги.
Однако представитель компании Года Пакалнишките отказалась комментировать этот вопрос.
„МЫ выполнили часть работ по строительству фундамента. В соответствии с действующим договором, мы не можем комментировать условия расчета с заказчиком. На данный момент мы не планируем обращаться в суд в связи с (не) выполнением условий договора“, – сказала она.
Журналисты обратились и в ЗАО Vilniaus daugiafunkcis kompleksas. Глава компании Агне Гренделе на вопрос, почему не платят проектировщику, ответила:
„Общество уже не раз информировали, что основное условие продолжения и стабильного финансирования проекта – это получение согласия ЕК, его получение затянулось по независящим от компании причинам. Как только будет получено одобрение, начнется дальнейшее осуществление проекта, включая перевод денег подрядчикам и проектировщику“.
На вопрос, согласна ли компания с суммой иска, Гренделе ответила: „Мы не получали иск проектировщика, поэтому ничего комментировать не можем. Большую часть средств за проектирование - почти 3 млн. евро - компании Cloud architektai перевели на активной стадии осуществления проекта, осталась незначительная часть“.
Гренделе заверила, что ЗАО Naresta деньги за выполненные работы перевели.
На вопрос, с кем еще не рассчитались, и какова общая сумма долга, она ответила: „Не все подрядчики, которым мы должны, хотят публичности, поэтому мы не можем сообщать эту информацию“.
В мае 2024 г агентство BNS писало, что глава Hanner Арвидас Авулис сказал, что выкупит акции Venetus Capital многофункционального центра у инвестиционного фонда BaltCap только если ЕК благоприятно оценит проект нацстадиона.