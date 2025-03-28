Над национальным стадионом сгущаются тучи: продвигают идею Жемайтайтиса о невыделении денег правительством

Лидер „Зари Немана“ представил Delfi мотивы такого предложения и рассказал, куда направить деньги. Он предлагает за их счет финансировать оборону.
Жемайтайтис подтвердил Delfi, что подготовил соответствующий проект и собирает подписи депутатов. Он не сомневался, что партнеры по коалиции поддержат его.
Политик предлагает направить деньги на оборону и неформальное обучение.
„Мы все говорим, что есть угроза войны, не хватает денег. Сейчас пересматриваем эти налоги, будь они не ладны. Это балаган. Tai yra tas balaganas. Почему парламент и правящее большинство должны становится плохишами, из-за того, что Вильнюсский муниципалитет разбазаривает деньги направо и налево. Очевидно, что не должны. Когда снова оцениваем конкурс на национальный стадион, видим, что решения Еврокомиссии пока“, – сказал депутат.
Delfi напоминает, что сейчас ждут выводы ЕК, относительно законности помощи государства этому проекту. Выводы должны появиться в апреле.
Итак, депутаты предлагают, чтобы муниципалитет строил стадион на свои деньги: „Мы предлагаем отказаться от оплаты части за счет государства. Если муниципалитет хочет строить, пусть сам и финансирует. Мы видим, что стадион сейчас жизненно необходим, но не нужен такой масштаб и такой размер проекта. Абсурд. Очевидно, что хотят построить мультифункциональный центр. В мире редко бывают такие случаи, когда есть мультифункциональные центры. Можно строить, когда есть деньги. Пытаются строить детский сад, школу, библиотеку.
Сейчас мы уже слышим, что, оказывается, надо строить баскетбольную арену. Еще одну. Люди, скорее всего, не понимают, в какое время живут. Мы предлагаем 60 млн., которые должно было вложить правительство в проект, отдать Министерству науки, образования и спорта на образование детей. Или направить эти деньги на оборону, тогда не придется менять налог на недвижимость. За раз попадутся два зайца“.
Правда, Жемайтайтис предлагает не ограничиваться национальным стадионом. „Будет подготовлен проект постановления парламента, которым не допустят строительство нового здания LRT, которое обойдется в 84 млн. евро, а после подорожания может стоить 125 млн. евро, прежде всего надо провести аудит LRT“, – сказал депутат.
Он не сомневается, что партнеры по коалиции поддержат его предложение. „Еще собираем подписи, на это есть 7 дней.
Я думаю, что правящие точно поддержат. Возьмите простой пример: неужели мы сейчас должны менять налоги и заниматься этой ерундой, из-за которой может остановиться экономика, будет воздействие. Или мы отказываемся от строительства, или можем смело в Новой Вильне строить, только не знаю, выбрано ли там место. В 2007 г. в Новой Вильне было выбрано место под два стадиона. До 15 000 мест.
Довольно с этими цирками, я уже три месяца вожусь с этими налогами, которые ненормальные притащили. Занимаемся днем и ночью этой ерундой. Одну дыру заделываем, другая появляется. Так никто не делает“, – сказал Жемайтайтис.