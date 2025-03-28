Над национальным стадионом сгущаются тучи: продвигают идею Жемайтайтиса о невыделении денег правительством

„Мы все говорим, что есть угроза войны, не хватает денег. Сейчас пересматриваем эти налоги, будь они не ладны. Это балаган. Tai yra tas balaganas. Почему парламент и правящее большинство должны становится плохишами, из-за того, что Вильнюсский муниципалитет разбазаривает деньги направо и налево. Очевидно, что не должны. Когда снова оцениваем конкурс на национальный стадион , видим, что решения Еврокомиссии пока“, – сказал депутат.

Жемайтайтис подтвердил Delfi, что подготовил соответствующий проект и собирает подписи депутатов. Он не сомневался, что партнеры по коалиции поддержат его.

Delfi напоминает, что сейчас ждут выводы ЕК, относительно законности помощи государства этому проекту. Выводы должны появиться в апреле.

Итак, депутаты предлагают, чтобы муниципалитет строил стадион на свои деньги: „Мы предлагаем отказаться от оплаты части за счет государства. Если муниципалитет хочет строить, пусть сам и финансирует. Мы видим, что стадион сейчас жизненно необходим, но не нужен такой масштаб и такой размер проекта. Абсурд. Очевидно, что хотят построить мультифункциональный центр. В мире редко бывают такие случаи, когда есть мультифункциональные центры. Можно строить, когда есть деньги. Пытаются строить детский сад, школу, библиотеку.