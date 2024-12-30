Над Литвой уменьшается толщина озонового слоя

По данным Каунасской метеостанции, 27 декабря общее содержание озона (ОСО) снизилось до 256 единиц Добсона (DU), а 29 декабря – до 251 DU. По оценкам метеорологов, эти показатели соответственно на 20 и 21 проц. ниже многолетних средних показателей, которые в эти дни составляют 320 DU (27 декабря) и 317 DU (29 декабря).

Несмотря на то, что показатели в декабре этого года являются исключительно низкими, они по-прежнему существенно превышают исторический минимум Литвы – 202 DU, зафиксированный в конце декабря 2007 года. Снижение ОСО, зафиксированное 27 и 29 числа, превысило этот рекорд соответственно на 27 и 24 проц.