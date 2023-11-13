Над крупными городами Литвы проходят учения вертолетов

Полеты будут осуществляться надо всей Литвой, но чаще всего вертолеты будут видеть жители Вильнюса, Каунаса и Клайпеды, вертолеты будут летать на небольшой высоте.
В понедельник во время учений литовские и немецкие военные будут учиться реагировать на конвенциональные и гибридные угрозы в столице и около нее, обеспечивать защиту критической инфраструктуры.
Во время учений будут штурмовать важный объект инфраструктуры, в котором якобы находятся враги.
Германия в Литве возглавляет международный батальон НАТО.
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