2024.05.12 18:27

Национальный центр управления кризисами: серьезных инцидентов во время выборов не было

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
Национальный центр управления кризисами отмечает, что во время президентских выборов и референдума о гражданстве серьезных инцидентов не зафиксировано, и что службы готовы реагировать, если инциденты возникнут.

"Оценивая сегодняшние события, можно лишь констатировать, что все службы и учреждения хорошо подготовлены ко дню выборов, оперативно реагируют на сообщения любого уровня, но в то же время можно подчеркнуть, что серьезных инцидентов пока не зафиксировано", - говорится в ответе представителя НЦУК Дарюса Буты.

Напомним, что в воскресенье в Мажейкяй был снят плакат на русском языке с изображением президента России Владимира Путина.

В 13.45 ч. из Единого центра помощи поступило сообщение о том, что в Мажейкяе, на улице Жемайтиёс, на доске объявлений о выборах позвонивший человек увидел плакаты на русском языке.

По словам звонившего, плакаты оскорбляют Литву и рекламируют президента России.

"На месте происшествия был обнаружен плакат Путина, он был снят", – сообщил представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.

Полиция собрала материалы по данному инциденту.

В воскресенье в Литве проходят президентские выборы и референдум о гражданстве.

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