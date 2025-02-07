2025.02.07 15:01

Национальный центр общественного здоровья присоединяется к инициативе "Академия прозрачности"

 
ru.DELFI.lt
ELTA
kyšis
kyšis
ФОТО: Shutterstock

Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) присоединяется к инициативе по борьбе с коррупцией „Академия прозрачности““ организуемой Службой специальных расследований (ССР).

„Прозрачность и открытость деятельности являются одной из важнейших целей НЦОЗ, реализации которой способствуют инициативы Службы специальных расследований. Сегодня глава НЦОЗ Вайдотас Груодис встретился с заместителем директора Службы специальных расследований Эланасом Яблонскасом и обсудил перспективы и ожидания от участия НЦОЗ в Академии прозрачности“, - говорится в сообщении НЦОЗ.

Одной из целей „Академии прозрачности“ является реализация мер по профилактике коррупции в участвующих в инициативе организациях, которые будут действовать и после завершения проекта.

„Мы надеемся, что, участвуя в этом проекте, мы получим методическую помощь во внедрении и реализации мер по предупреждению коррупции, а также укрепим антикоррупционную культуру в нашей организации“, - указывает НЦОЗ.

„Академия прозрачности“ – это место обмена передовым опытом в сфере противодействия коррупции, где эксперты по стандартам прозрачности делятся опытом и дают советы о том, как создать в организации среду, устойчивую к коррупции.

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