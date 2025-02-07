Национальный центр общественного здоровья присоединяется к инициативе "Академия прозрачности"

„Прозрачность и открытость деятельности являются одной из важнейших целей НЦОЗ, реализации которой способствуют инициативы Службы специальных расследований. Сегодня глава НЦОЗ Вайдотас Груодис встретился с заместителем директора Службы специальных расследований Эланасом Яблонскасом и обсудил перспективы и ожидания от участия НЦОЗ в Академии прозрачности“, - говорится в сообщении НЦОЗ.

Одной из целей „Академии прозрачности“ является реализация мер по профилактике коррупции в участвующих в инициативе организациях, которые будут действовать и после завершения проекта.