Национальный центр общественного здоровья присоединяется к инициативе "Академия прозрачности"

„Прозрачность и открытость деятельности являются одной из важнейших целей НЦОЗ, реализации которой способствуют инициативы Службы специальных расследований. Сегодня глава НЦОЗ Вайдотас Груодис встретился с заместителем директора Службы специальных расследований Эланасом Яблонскасом и обсудил перспективы и ожидания от участия НЦОЗ в Академии прозрачности“, - говорится в сообщении НЦОЗ.
Одной из целей „Академии прозрачности“ является реализация мер по профилактике коррупции в участвующих в инициативе организациях, которые будут действовать и после завершения проекта.
„Мы надеемся, что, участвуя в этом проекте, мы получим методическую помощь во внедрении и реализации мер по предупреждению коррупции, а также укрепим антикоррупционную культуру в нашей организации“, - указывает НЦОЗ.
„Академия прозрачности“ – это место обмена передовым опытом в сфере противодействия коррупции, где эксперты по стандартам прозрачности делятся опытом и дают советы о том, как создать в организации среду, устойчивую к коррупции.