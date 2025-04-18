Национальный центр крови: перед праздниками резко снизились запасы крови

„С наступлением главных праздников года активность доноров и объемы сдаваемой крови обычно существенно снижаются, хотя потребность в компонентах крови в больницах страны не сокращается и остается прежней. Поэтому НЦК призывает жителей страны не оставаться равнодушными: с приближением Пасхи и наступающими сразу за ней школьными каникулами, когда популярно отправляться в отпуск, жителей призывают не забывать о важности безвозмездной сдачи крови“, — говорится в сообщении.
„Люди планируют поездки, проводят время с семьей, поэтому забывают о донорстве крови. Больницам кровь нужна ежедневно, независимо от праздников и других событий. Поэтому, еще до того, как начать проводить время с близкими, я призываю не забывать о важности донорства крови. Если у вас есть возможность, посетите ближайший пункт сдачи крови. Донорство крови — очень благородное дело, ведь сданная кровь жизненно необходима пациентам больниц и позволяет помочь сразу трем пациентам“, — говорит директор НЦК Даумантас Гутаускас.
Национальный центр крови напоминает, что стать донором крови может любой житель страны в возрасте от 18 до 65 лет: мужчины могут сдавать кровь шесть раз в год, женщины — четыре раза. Следует отметить, что возможны определенные ограничения по состоянию здоровья или недавно перенесенной операцией.
Кроме того, важно помнить, что при сдаче крови необходимо быть здоровым — донорами крови не могут быть люди, перенесшие или страдающие онкологическими заболеваниями, гепатитами В и С, сифилисом, вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), а также другими тяжелыми хроническими или рецидивирующими заболеваниями системы кровообращения или иммунной системы.