2025.04.18 11:00

Национальный центр крови: перед праздниками резко снизились запасы крови

 
Elta
ru.DELFI.lt
Kraujo donorystės akcija Seime
Kraujo donorystės akcija Seime
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

С приближением Пасхи Национальный центр крови (НЦК) призывает жителей стать донорами крови. По данным НКЦ, в настоящее время фиксируется наибольшая нехватка групп крови 0- и A-, кроме того, стремительно истощаются запасы крови A+ и O+.

„С наступлением главных праздников года активность доноров и объемы сдаваемой крови обычно существенно снижаются, хотя потребность в компонентах крови в больницах страны не сокращается и остается прежней. Поэтому НЦК призывает жителей страны не оставаться равнодушными: с приближением Пасхи и наступающими сразу за ней школьными каникулами, когда популярно отправляться в отпуск, жителей призывают не забывать о важности безвозмездной сдачи крови“, — говорится в сообщении.

„Люди планируют поездки, проводят время с семьей, поэтому забывают о донорстве крови. Больницам кровь нужна ежедневно, независимо от праздников и других событий. Поэтому, еще до того, как начать проводить время с близкими, я призываю не забывать о важности донорства крови. Если у вас есть возможность, посетите ближайший пункт сдачи крови. Донорство крови — очень благородное дело, ведь сданная кровь жизненно необходима пациентам больниц и позволяет помочь сразу трем пациентам“, — говорит директор НЦК Даумантас Гутаускас.

Национальный центр крови напоминает, что стать донором крови может любой житель страны в возрасте от 18 до 65 лет: мужчины могут сдавать кровь шесть раз в год, женщины — четыре раза. Следует отметить, что возможны определенные ограничения по состоянию здоровья или недавно перенесенной операцией.

Кроме того, важно помнить, что при сдаче крови необходимо быть здоровым — донорами крови не могут быть люди, перенесшие или страдающие онкологическими заболеваниями, гепатитами В и С, сифилисом, вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), а также другими тяжелыми хроническими или рецидивирующими заболеваниями системы кровообращения или иммунной системы.

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