Национальный центр крови: перед праздниками резко снизились запасы крови

„С наступлением главных праздников года активность доноров и объемы сдаваемой крови обычно существенно снижаются, хотя потребность в компонентах крови в больницах страны не сокращается и остается прежней. Поэтому НЦК призывает жителей страны не оставаться равнодушными: с приближением Пасхи и наступающими сразу за ней школьными каникулами, когда популярно отправляться в отпуск, жителей призывают не забывать о важности безвозмездной сдачи крови“, — говорится в сообщении.

„Люди планируют поездки, проводят время с семьей, поэтому забывают о донорстве крови. Больницам кровь нужна ежедневно, независимо от праздников и других событий. Поэтому, еще до того, как начать проводить время с близкими, я призываю не забывать о важности донорства крови. Если у вас есть возможность, посетите ближайший пункт сдачи крови. Донорство крови — очень благородное дело, ведь сданная кровь жизненно необходима пациентам больниц и позволяет помочь сразу трем пациентам“, — говорит директор НЦК Даумантас Гутаускас.