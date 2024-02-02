Национальный центр крови обращается к жителям страны: запасы групп крови 0 и А стремительно иссякают

 
ELTA
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Nacionalinis kraujo centras
Nacionalinis kraujo centras
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
Поскольку запасы групп крови 0 и А стремительно иссякают, Национальный центр крови (НЦК) обращается к жителям страны с просьбой сдавать кровь в ближайшем отделении.

По словам директора НЦК Даумантаса Гутаускаса, в настоящее время общая активность доноров крови во всех отделениях НЦК повышена, но потребность в компонентах крови, используемых для переливания, в медицинских учреждениях страны значительно выше, чем обычно.

"В конце прошлого года мы радовались, что число доноров крови в Литве увеличивается, и это очень хорошая новость. Я хочу выразить удовлетворение в связи с тем, что первый месяц этого года тоже лучше, чем в прошлом году. К сожалению, мы видим, что для того, чтобы иметь достаточный резерв групп крови 0 и А, нам необходима еще большая активность доноров этих групп крови", - цитируется в пресс-релизе Д. Гутаускас.

Сдать кровь могут все жители страны в возрасте от 18 до 65 лет: мужчины могут сдавать кровь шесть раз в год, женщины – четыре. Правда, могут применяться определенные ограничения из-за состояния здоровья или недавней операции.

По подсчетам НЦК, в ​​прошлом году было чуть более 40 000 доноров, сдавших кровь, было сделано 72 300 донаций и собрано более 32 500 литров крови.

В 2022 году доноров, сдавших кровь, было немногим более 38 400, было сделано почти 68 000 донаций, собрано чуть более 30 500 литров крови.

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