Национальный центр крови обращается к жителям страны: запасы групп крови 0 и А стремительно иссякают

По словам директора НЦК Даумантаса Гутаускаса, в настоящее время общая активность доноров крови во всех отделениях НЦК повышена, но потребность в компонентах крови, используемых для переливания, в медицинских учреждениях страны значительно выше, чем обычно.

"В конце прошлого года мы радовались, что число доноров крови в Литве увеличивается, и это очень хорошая новость. Я хочу выразить удовлетворение в связи с тем, что первый месяц этого года тоже лучше, чем в прошлом году. К сожалению, мы видим, что для того, чтобы иметь достаточный резерв групп крови 0 и А, нам необходима еще большая активность доноров этих групп крови", - цитируется в пресс-релизе Д. Гутаускас.

Сдать кровь могут все жители страны в возрасте от 18 до 65 лет: мужчины могут сдавать кровь шесть раз в год, женщины – четыре. Правда, могут применяться определенные ограничения из-за состояния здоровья или недавней операции.