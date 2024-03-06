Национальный центр крови будет распространять железосодержащие биологические добавки

После употребления курса добавок потенциальные доноры смогут вернуться в один из филиалов Центра для повторного анализа или сдачи крови через месяц.
По данным Национального центра крови, количество людей, сдающих кровь, растет с каждым годом. В прошлом году общее число доноров составило чуть более 40 000 человек. К сожалению, по оценкам, около 10 % доноров не сдают кровь из-за дефицита железа в крови.
По словам Эдиты Урбониене, руководителя отдела организации Национального центра крови, длительность приема добавок составляет 3 месяца. Потенциальных доноров будут принимать в одном из отделений Центра для повторного тестирования или сдачи крови через месяц.
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