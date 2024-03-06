Национальный центр крови будет распространять железосодержащие биологические добавки

По оценкам Национального центра крови (НКЦ), примерно каждый десятый житель страны, приходящий сдавать кровь, не может этого сделать из-за дефицита железа. Чтобы увеличить число доноров крови, НЦК вводит уникальное новшество: с начала марта центр будет предоставлять добавки железосодержащие биодобавки тем, кто хотел бы сдать кровь, но не может сделать этого, сообщает МинЗдрав.