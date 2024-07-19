Национальный центр кибернетической безопасности Литвы: сбои в сфере ИТ в пятницу не являются чем-то новым

„Это не является чем-то новым. Так случается. Мы получили большую реакцию, потому что этот сбой затронул многие и очень крупные организации в мире“, - на состоявшейся в пятницу пресс-конференции сообщил журналистам глава НЦКБ Людас Алишаускас.
Как отметил директор НЦКБ, обновления, которые внедряются в производственной среде, сначала должны быть должным образом протестированы.
„Организациям следует извлечь урок из того, как обновления внедряются и тестируются, прежде чем переводить их в производство. Прежде чем внедрять обновления, которые управляют электричеством, водой или обеспечивают другие важные услуги, их необходимо протестировать в специальной безопасной среде“, - сказал Л. Алишаускас.
„Если обновления не вызвали таких последствий, какие вызвало это, только тогда они внедряются в производственной среде“, - добавил он.
В пятницу глобальные компьютерные системы пострадали от масштабных сбоев, из-за которых были приостановлены полеты самолетов в США, нарушено телевизионное вещание в Соединенном Королевстве (Великобритания), затронуты телекоммуникации в Австралии, а в Новой Зеландии с проблемами столкнулись банки и компьютерные системы в парламенте страны.
В немецком аэропорту Берлин-Бранденбург из-за „технической проблемы“ были приостановлены рейсы, крупнейший железнодорожный оператор Великобритании предупредил о возможной отмене поездов, а британская Sky News сообщила, что из-за сбоев в пятницу были прерваны утренние выпуски новостей.
Австралийская телекоммуникационная компания Telstra заявила, что сбои были вызваны „глобальными проблемами“, затронувшими программное обеспечение Microsoft и компании по кибербезопасности CrowdStrike.
Некоторые компании наземного обслуживания, работающие в аэропортах Литвы, также сообщили об определенных сбоях в ИТ-системах. Однако, как сообщил Elta представитель аэропортов Литвы Тадас Василяускас, существенного влияния на пассажиров это не окажет.
В своем заявлении Microsoft указала, что принимает меры для смягчения воздействия. С CrowdStrike связаться пока не удалось.