Национальное агентство образования: растет число людей, сдающих экзамен по государственному языку

В этом году НАО запланировало провести 6 экзаменов по государственному языку, 6 экзаменов по государственному языку I категории, 4 экзамена по государственному языку II категории и 2 экзамена по государственному языку III категории, а также 6 экзаменов по основам Конституции Литовской Республики. Как указывается в сообщении, эти экзамены предназначены для иностранцев, желающих получить литовское гражданство, постоянный вид на жительство или найти работу в Литве, а также для тех граждан Литвы, для кого литовский не является родным, но они хотят оценить свой уровень владения языком.
В прошлом году экзамен по государственному языку сдавали 1 431 человек (сдали 73 проц.), а экзамен по основам Конституции Литовской Республики – 1 212 человек (сдали 75 проц.). Всего было организовано 6 экзаменов по государственному языку и 6 экзаменов по основам Конституции Литовской Республики.
В 2024 году организовано 12 экзаменов на определение категории владения государственным языком. Их сдавали более 700 человек.
Экзамен на знание государственного языка I категории сдавали 418 человек (сдали 76 проц.), экзамен II категории – 272 человека (сдали 73 проц.), экзамен III категории – 31 человек (сдали 65 проц.).