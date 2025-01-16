Национальное агентство образования: растет число людей, сдающих экзамен по государственному языку

В этом году НАО запланировало провести 6 экзаменов по государственному языку, 6 экзаменов по государственному языку I категории, 4 экзамена по государственному языку II категории и 2 экзамена по государственному языку III категории, а также 6 экзаменов по основам Конституции Литовской Республики. Как указывается в сообщении, эти экзамены предназначены для иностранцев, желающих получить литовское гражданство, постоянный вид на жительство или найти работу в Литве, а также для тех граждан Литвы, для кого литовский не является родным, но они хотят оценить свой уровень владения языком.