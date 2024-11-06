2024.11.06 13:07

Национальная библиотека запускает бесплатную раздачу списанных книг: успейте забрать!

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Martyno Mažvydo biblioteka
Martyno Mažvydo biblioteka
ФОТО: Ervin Rauluševičius | Elta

Литовская национальная библиотека им. Мартинаса Мажвидаса вскоре начнет раздавать списанные книги.

Придя в библиотеку, жители смогут выбрать из произведений художественной литературы различных литовских и зарубежных авторов на литовском языке.

Как указывается в сообщении, возможность безвозмездной передачи печатных книг как физическим, так и юридическим лицам позволит продлить жизнь книги.

Выдача книг будет происходить с 14 ноября до тех пор, пока книги не раздадут, но не позднее 13 декабря. Отобранные книги будут выдавать на втором этаже библиотеки.

ELTA напоминает, что в апреле этого года Сейм принял поправки к Закону о библиотеках, позволяющие библиотекам раздавать списанные книги.

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