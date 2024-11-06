Национальная библиотека запускает бесплатную раздачу списанных книг: успейте забрать!

Придя в библиотеку, жители смогут выбрать из произведений художественной литературы различных литовских и зарубежных авторов на литовском языке.

Как указывается в сообщении, возможность безвозмездной передачи печатных книг как физическим, так и юридическим лицам позволит продлить жизнь книги.

Выдача книг будет происходить с 14 ноября до тех пор, пока книги не раздадут, но не позднее 13 декабря. Отобранные книги будут выдавать на втором этаже библиотеки.