2024.08.24 06:59

Начнется ремонт улицы Тилто в Вильнюсе: будет ограничено движение

 
ru.DELFI.lt
Gatvių remontas Vilniuje
Gatvių remontas Vilniuje
ФОТО: Vilniaus miesto savivaldybė

С 26 августа начинается ремонт столичной улицы Тилто. На первом этапе до конца года приведут в порядок участок от ул. Вильняус до дома 21 на ул. Тилто. Во время ремонта будет ограничено движение на участке между ул. Вильняус и ул. Радвилу, проезд будет разрешен только для спецтранспорта и автомобилей жителей. Движение пешеходов не будет ограничено, пишет портал madeinvilnius.lt.

Сейчас и асфальт и тротуары на этой улице находятся в печальном состоянии. Во время ремонта асфальт заменят гранитным покрытием, а тротуары расширят для удобства жителей. Местами улицу вымостят камнями. Во время ремонта обновят освещение улицы.

Второй участок ул. Тилто от дома 21 до ул. Швянтарагё и Ж.Ляуксмино планируется отремонтировать в 2025 г..

Проект ремонта подготовила компания ID Vilnius, работы выполнит компания Grinda.

Нынешняя улица Тилто в исторических документах упоминается с XIV в. Это была дорога к вильнюсским замкам. В XVI в. недалеко от ул. Тилто свой дворец построили Радзивиллы. Говорят, что в середине XVI в. Король Польши и Великий князь литовский Сигизмунд Август по этой дороге ездил из Великокняжеского дворца во дворец Радзивиллов к Барбаре Радзивилл. Дворцы разделял канал, через него был построен мост – он и дал название улице. Дворец Радзивиллов не сохранился – он был заброшен в XVIII в., а в 1828 г. продан и снесен.

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