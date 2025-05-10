Начинаются долгожданные архитектурные выходные Open House Vilnius

Тема мероприятия этого года — „Будущее наследие“, предлагающая нам взглянуть на сегодняшнюю архитектуру как на историю завтрашнего дня. Приветствуя гостей на открытии фестиваля, руководитель проекта Open House в Вильнюсе Солвейга Буожелите представила новости фестиваля.
„Когда речь идет о будущем наследии, мы считаем, что в будущем зеленые пространства, устойчивость могут стать наследием, поэтому в этом году мы включили в программу мероприятия четыре зеленые пространства. Хотя, на первый взгляд, кажется, что эти общественные пространства доступны каждому из нас, я считаю, что когда экскурсии проводят гиды-волонтеры и рассказывают истории, эти пространства можно воспринимать совершенно по-другому“, – сказала С. Буожелите.
Команду и гостей одиннадцатого фестиваля на открытии приветствовала главный архитектор города Вильнюса Лаура Кайрене.
„Сегодня прекрасный праздник, когда мы с открытым сердцем и открытым умом открываем двери архитектурным объектам и рассказываем истории об архитектуре и людях, которые ее создавали. Это праздник всего нашего города Вильнюса, который радует своими результатами и креативностью“, – сказала Л. Кайрене.
В ходе церемонии открытия гости увидели танцевально-цирковое представление, созданное специально для фестиваля Open House в Вильнюсе артистами Джюгасом Кунсманасом и Pepe Jaimes в сопровождении виолончелистки Вайвы Содайтите. Это представление также можно будет увидеть в выходные, во время которых будет проходить мероприятие.
В этом году посетители фестиваля смогут увидеть более 50 объектов, среди которых 11 новых.
После прошлогоднего успеха организаторы мероприятия вновь пригласят вас посетить офисы городских застройщиков, где у вас будет возможность напрямую пообщаться с профессионалами, создающими город, — архитекторами, градостроителями и урбанистами. Посетители также приглашаются принять участие в художественных мероприятиях и представлениях.
Впервые в программу фестиваля войдут и городские зеленые пространства. В течение выходных пройдут экскурсии по зеленым зонам города в Бернардинском саду, японском саду Sei Shin En, комплексе Business Garden Vilnius и Науяместисе, где будет представлена трансформация улиц района.
Экскурсии на мероприятии проводят гиды-волонтеры, которые являются неотъемлемой частью успеха мероприятия. В этом году в мероприятии примут участие около 500 волонтеров. Экскурсии будут проводиться на литовском, английском, украинском языках, а также на языке жестов. Все экскурсии будут бесплатными, вход будет осуществляться в порядке живой очереди.