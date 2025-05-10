Начинаются долгожданные архитектурные выходные Open House Vilnius

„Когда речь идет о будущем наследии, мы считаем, что в будущем зеленые пространства, устойчивость могут стать наследием, поэтому в этом году мы включили в программу мероприятия четыре зеленые пространства. Хотя, на первый взгляд, кажется, что эти общественные пространства доступны каждому из нас, я считаю, что когда экскурсии проводят гиды-волонтеры и рассказывают истории, эти пространства можно воспринимать совершенно по-другому“, – сказала С. Буожелите.