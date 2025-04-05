2025.04.05 07:33

Начинаются большие перемены: в Литву возвращается зима

 
ru.DELFI.lt

В субботу на смену солнечной и теплой погоде придет циклон.

Он принесет большие перемены. Будет облачно, местами прогнозируют осадки. У моря будет идти дождь, а на востоке Литвы - мокрый снег. На востоке местами выпадет снег. Ожидается очень сильный ветер северных направлений. Порывы будут достигать 15–20 м/с. Из-за сильного ветра местами, где будет идти снег, прогнозируют метель. Днем будет всего 1–6 градусов тепла.

В ночь на воскресенье на юго-востоке страны местами еще выпадет снег, в других районах без осадков, но прогнозируют гололед. Сохранится сильный ветер, местами порывы будут достигать 15–18 м/с. Ночью уже будет 0–5 мороза.

В воскресенье днем погода будет приятнее, но по-прежнему будет холодно. Особых осадков не ожидается. Утром местами гололед. По-прежнему будет ветрено, порывы ветра до 15–17 м/с. Днем будет 1–6 градусов тепла.

В начале следующей недели тепла еще не будет, будет разве что на пару градусов теплее, однако прогнозируют небольшие осадки, в основном дождь.

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