Начинаются большие перемены: в Литву возвращается зима

Он принесет большие перемены. Будет облачно, местами прогнозируют осадки. У моря будет идти дождь, а на востоке Литвы - мокрый снег. На востоке местами выпадет снег. Ожидается очень сильный ветер северных направлений. Порывы будут достигать 15–20 м/с. Из-за сильного ветра местами, где будет идти снег, прогнозируют метель. Днем будет всего 1–6 градусов тепла.

В ночь на воскресенье на юго-востоке страны местами еще выпадет снег, в других районах без осадков, но прогнозируют гололед. Сохранится сильный ветер, местами порывы будут достигать 15–18 м/с. Ночью уже будет 0–5 мороза.