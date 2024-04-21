Начинается сезон шашлыков — как обеспечить безопасность продуктов

Чистота
- Тщательно мойте руки с мылом перед приготовлением пищи, особенно после прикосновения к сырому мясу, птице или морепродуктам;
- Следует содержать в чистоте всю кухонную утварь, разделочные доски и поверхности, при необходимости промывая и дезинфицируя их;
- Не очищеный гриль - источник большого количества грязи, поэтому регулярно очищайте решетки, чтобы удалить скопившийся жир, остатки или обуглившиеся частицы пищи.
Безопасное размораживание
- Размораживайте ранее замороженную говядину, птицу или рыбу в холодильнике, в холодной воде или в микроволновой печи.
- Готовьте размороженное мясо сразу после размораживания.
Избегайте перекрестного загрязнения
- Используйте отдельные разделочные доски и инструменты для разделки сырого мяса, птицы и морепродуктов, чтобы избежать перекрестного загрязнения уже приготовленной пищи.
- Никогда не кладите жареную пищу в емкость, где ранее хранилось сырое мясо или птица.
- Мойте руки до и после каждого процесса приготовления пищи.
- Храните сырое мясо, птицу и морепродукты в холодильнике отдельно от других продуктов, чтобы избежать их загрязнения.
- По возможности держите продукты накрытыми.
- Не подпускайте домашних животных к месту приготовления барбекю, чтобы они не покалечились и не испачкали пищу или поверхности.
Контролируйте температуру
- При приготовлении на огне проверяйте цвет и запах готовящейся пищи, чтобы убедиться, что она не обуглилась и не подгорела.
- Скоропортящиеся продукты храните в холодильнике, чтобы предотвратить рост бактерий.
- Во время транспортировки и мероприятий на открытом воздухе храните скоропортящиеся продукты в холодильнике или в контейнерах со льдом.
- Используйте пищевой термометр, чтобы готовить мясо, птицу и морепродукты до нужной внутренней температуры. Общая средняя температура термически обработанных продуктов должна составлять не менее 75 C.
Подача и хранение:
- Подавайте жареные продукты на чистых тарелках (не на тарелках, на которых ранее находилось сырое мясо, птица или морепродукты).
- Скоропортящиеся продукты, такие как салаты, майонезные блюда и десерты, держите в холоде и подавайте небольшими порциями, пополняя их по мере необходимости.
- Убедитесь, что скоропортящиеся продукты хранятся при правильной температуре, и оцените их (визуально, сенсорно) перед употреблением, и если есть сомнения в том, что они небезопасны для употребления, рекомендуется их выбросить, особенно те, которые пролежали при комнатной температуре более двух часов.
- Любителям сосисок и колбасок на гриле следует иметь в виду, что не все они подходят для запекания на огне. Например, колбасы, содержащие нитритные соли, не подходят для гриля. Также важно выбрать подходящий гриль или способ приготовления, чтобы собрать жир, стекающий с сосисок. При нагревании жир начинает плавиться и выделяет пары, содержащие опасные ароматические углеводороды.
Следуя этим советам, мы сможем наслаждаться не только теплой погодой, но и качественной и безопасной едой.
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