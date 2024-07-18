Начинается реконструкция одной из важнейших улиц Старого города Вильнюса

Проект приведения в порядок ул. Базилиёну будет согласован с Департаментом культурного наследия. Сейчас готовят технический проект и проведение археологических исследований. Планируется, что технический проект будет готов к началу 2026 г. Во второй половине 2026 года начнется ремонт.
Ул. Базилиёну соединяет рынок Галес с Воротами зари. Это место входит в состав территории культурного наследия ЮНЕСКО, ценность улицы – сама дорога и брусчатка.
Во время реновации брусчатка будет сохранена. В этом месте обновят водопроводные трубы, канализационные трубы, систему отопления.
Дождевая канализация оборудована только на перекрестке ул. Базилиёну, Аушрос Варту и Даукшос., поэтому во время ливней там образуются лужи. Планируется оборудование дождевой канализации и в других местах.
Приведут в порядок автостоянку напротив здания на ул. Базилиёну, 3A, и сквер Васов (Вазов, шведской династии).
Ул. Базилиёну раньше называлась Пилимо, Арклю, В.Яценявичюса.