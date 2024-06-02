2024.06.02 10:14

Начинается планирование проекта Клайпедского южной объездной дороги

 
ru.DELFI.lt
Planuojamas Klaipėdos pietinis aplinkkelis
Planuojamas Klaipėdos pietinis aplinkkelis
ФОТО: Vakarų ekspresas
Началось планирование Клайпедского южной объездной дороги, в рамках которого был разработан план развития инженерной инфраструктуры коммуникаций этого важного национального проекта. Этот план был утвержден на заседании правительства, сообщает Министерство Путей сообщения.

Южная объездная дорога является важным связующим звеном не только между портом и городом, но и имеет большое значение в контексте военной мобильности. Он соединит уличную сеть города Клайпеда и территорию Клайпедского государственного морского порта с национальной дорогой № 141 Каунас-Юрбаркас-Шилуте-Клайпеда, а через нее - с другими дорогами трансъевропейской сети.

Участок Клайпедского южной объездной дороги длиной 6,8 км включен в перечень участков транспортного коридора Восток-Запад в Литве и классифицируется как проект особой государственной важности.

План развития инженерной инфраструктуры предусматривает размещение объектов инженерной инфраструктуры и меры по их использованию и охране, а также по использованию и охране прилегающих территорий. Контроль за реализацией плана будет осуществлять Министерство транспорта и коммуникаций.

При реализации проекта строительства Южной объездной дороги Клайпеды будет использована модель государственно-частного партнерства. В настоящее время АО ,,Via Lietuva» проводит подготовительные работы, начаты консультации с участниками рынка о возможности подготовки инвестиционного проекта.

Решение о реализации данного проекта будет принято только после подготовки инвестиционного проекта, в котором будут оценены и обоснованы возможные альтернативы на основе аналитических методов, установленных Центральным агентством по управлению проектами, включая другие необходимые элементы (финансовый анализ, финансовые показатели, социально-экономические выгоды и т.д.).

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