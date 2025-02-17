Начинается первая часть экзамена по литовскому языку и литературе для одиннадцатиклассников

В ходе него одиннадцатиклассникам предстоит изложить представленный публицистический текст и обсудить его тему. В прошлом году в устной проверке приняли участие более 26 тыс. одиннадцатиклассников.

Основная сессия выпускных экзаменов пройдет с 30 мая по 20 июня. В ходе нее учащиеся одиннадцатых классов будут сдавать первую часть экзаменов, а учащиеся двенадцатых классов — вторую часть экзаменов.

За первую часть экзамена учащийся может набрать 40 проц. итоговой оценки, за вторую часть – 60 проц. Между тем, оценка на выпускном экзамене по литовскому языку и литературе будет распределяться иначе: 30 проц. за первую часть экзамена и 70 проц. за вторую часть. Итоговая оценка государственного экзамена на аттестат зрелости будет рассчитываться путем сложения баллов первой и второй частей экзамена и конвертации их в баллы.