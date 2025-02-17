Начинается первая часть экзамена по литовскому языку и литературе для одиннадцатиклассников

В ходе него одиннадцатиклассникам предстоит изложить представленный публицистический текст и обсудить его тему. В прошлом году в устной проверке приняли участие более 26 тыс. одиннадцатиклассников.
Основная сессия выпускных экзаменов пройдет с 30 мая по 20 июня. В ходе нее учащиеся одиннадцатых классов будут сдавать первую часть экзаменов, а учащиеся двенадцатых классов — вторую часть экзаменов.
За первую часть экзамена учащийся может набрать 40 проц. итоговой оценки, за вторую часть – 60 проц. Между тем, оценка на выпускном экзамене по литовскому языку и литературе будет распределяться иначе: 30 проц. за первую часть экзамена и 70 проц. за вторую часть. Итоговая оценка государственного экзамена на аттестат зрелости будет рассчитываться путем сложения баллов первой и второй частей экзамена и конвертации их в баллы.
Для получения аттестат зрелости выпускники должны сдать как минимум два государственных экзамена на аттестат зрелости.
Начавшиеся в литовских школах в марте прошлого года промежуточные проверки знаний учащихся вызвали суматоху в системе образования, поэтому после волны общественного возмущения Министерство образования, науки и спорта (МОНС) предложило изменить порядок сдачи выпускных экзаменов. По их предложению проверка знаний была разделена на две части государственного экзамена на аттестат зрелости (ГЭАЗ).
Одиннадцатиклассники до 25 ноября должны были определиться, по каким предметам они будут сдавать обе части выпускных экзаменов.