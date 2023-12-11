Начинается оттепель: на этой неделе вместо зимы придут осадки и тепло

Днем будет облачно, прогнозируют осадки. Будет все: снег, мокрый снег, на юго-западе Литвы ожидается дождь. В восточных районах местами метель. На западе и на юге страны местами будет идти дождь при отрицательной температуре, вечером сформируется туман. Днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла на юго-западе страны.
В Вильнюсе в понедельник прогнозируют осадки, в основном снег. В первой половине дня ожидается метель, вечером возможен дождь при отрицательной температуре. Днем будет около 0.
Во вторник над Литвой пройдет центр циклона, поэтому будет пасмурно, облачно и сыро. Ночью во многих районах ожидаются осадки: снег и мокрый снег, только у моря ожидается небольшой дождь. Днем больше осадков ожидается на востоке страны,на западе осадки ожидаются только местами и будут они незначительными. Местами будет скользко из-за гололеда. Ночью на западе, днем – на востоке страны ожидается туман. Ветер будет слабым.
Ночью будет от 4 градусов мороза в Жемайтии до 1 градуса тепла на юге страны. Днем почти всюду будет 1–3, у моря 4 градуса тепла, только в Жемайтии будет около 0.
В среду погоду обусловит зона низкого давления. Ночью во многих районах, днем местами ожидаются краткосрочные осадки, в основном небольшой снег и мокрый снег. Местами гололед, туман. Ночью гололед ожидается во многих районах. Ветер будет слабым. Ночью будет 0–5 градусов мороза, днем на северо-западе будет около 0 или чуть ниже нуля, в других районах будет 1–3 градусов тепла.
В четверг циклон уйдет, с запада приблизится зона более высокого давления. Ожидаются небольшие прояснения. Осадки, в основном снег, возможны местами, осадков будет немного. Ветер будет слабым. Ночью будет 1–4, местами 5–6 градусов мороза. Снова прогнозируют гололед. Днем будет около 0.
В пятницу погоду в Литве обусловит северо-восточная часть антициклона, однако солнца будет немного, местами возможны небольшие осадки. Ночью будет до 1–6 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, у моря будет 5 градусов тепла.
Согласно прогнозам, в выходные со стороны Атлантического океана придет влажная и теплая масса воздуха. Будет ветрено, особенно в воскресенье. На смену снегу придет интенсивный дождь. Немного подморозит только в ночь на субботу, позже потеплеет до 2–7 градусов тепла.