Начинается оттепель: на этой неделе вместо зимы придут осадки и тепло

Днем будет облачно, прогнозируют осадки. Будет все: снег, мокрый снег, на юго-западе Литвы ожидается дождь. В восточных районах местами метель. На западе и на юге страны местами будет идти дождь при отрицательной температуре, вечером сформируется туман. Днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла на юго-западе страны.

В Вильнюсе в понедельник прогнозируют осадки, в основном снег. В первой половине дня ожидается метель, вечером возможен дождь при отрицательной температуре. Днем будет около 0.

Во вторник над Литвой пройдет центр циклона, поэтому будет пасмурно, облачно и сыро. Ночью во многих районах ожидаются осадки: снег и мокрый снег, только у моря ожидается небольшой дождь. Днем больше осадков ожидается на востоке страны,на западе осадки ожидаются только местами и будут они незначительными. Местами будет скользко из-за гололеда. Ночью на западе, днем – на востоке страны ожидается туман. Ветер будет слабым.