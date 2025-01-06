Начинается неделя переменчивой погоды: на смену снегу придут дожди

Будет идти дождь, прогнозируют гололед. До вечера гололед не охватит только северо-восточные районы, где все еще будет идти снег. Будет дуть холодный ветер. Температура составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Во вторник ночью на дорогах все еще прогнозируют гололед, на северо-востоке будет идти дождь при минусовой температуре. До утра осадки ожидаются во многих районах, только на юге их будет меньше. В основном будет идти дождь. Прогнозируют туман. Ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, позже немного потеплеет.
Во вторник днем будет облачно, прояснения возможны разве что на северо-западе страны. На большей части территории Литвы ожидаются осадки, иногда дождь с мокрым снегом. Будет дуть сильный, у моря порывистый ветер. Станет теплее – воздух прогреется до 1–6 градусов тепла.
В среду циклон уйдет к северо-западу от Литвы. Погода будет облачной. Ночью во многих районах ожидаются осадки, в основном дождь и мокрый снег. Днем также прогнозируют дождь и мокрый снег, но количество осадков уже будет меньше. Усилится ветер, местами порывы будут достигать 15–18 м/с. Ночью будет 0–3 градусов тепла, местами чуть ниже 0, поэтому возможен гололед. Днем воздух прогреется до 0–4 градусов тепла.
В четверг ночью циклон пройдет севернее, только местами, в основном на северо-западе ожидаются осадки. У моря сохранится порывистый ветер. Температура будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем придет еще один циклон. Осадки выпадут лишь местами. Будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.
В пятницу новая зона низкого атмосферного давления обусловит облачную погоду, прогнозируют смешанные осадки. Ночью будет 0–4 градуса мороза, на юге у моря будет чуть выше 0, днем прогнозируют 0–5 градусов тепла.
Согласно нынешним данным, в субботу будет пасмурно, время от времени ожидаются осадки, в воскресенье осадков будет меньше. По ночам будет ниже нуля, днем около 0 градусов.