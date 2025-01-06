Начинается неделя переменчивой погоды: на смену снегу придут дожди

Будет идти дождь, прогнозируют гололед. До вечера гололед не охватит только северо-восточные районы, где все еще будет идти снег. Будет дуть холодный ветер. Температура составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Во вторник ночью на дорогах все еще прогнозируют гололед, на северо-востоке будет идти дождь при минусовой температуре. До утра осадки ожидаются во многих районах, только на юге их будет меньше. В основном будет идти дождь. Прогнозируют туман. Ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, позже немного потеплеет.