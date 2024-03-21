Начата реконструкция пешеходного моста над железнодорожным вокзалом в столице

 
ELTA
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Vilniaus geležinkelio stotis
Vilniaus geležinkelio stotis
ФОТО: Vilniaus miesto savivaldybė
Государственная компания "Литовские железные дороги" (LTG) информирует, что начинается первый этап реконструкции пешеходного моста над железнодорожным вокзалом в столице.

Сообщается, что этот виадук улучшит сообщение между микрорайонами Науининкай и Науяместис, сделает его безопаснее. Кроме того, виадуком смогут пользоваться инвалиды.

Компания LTG Infra объявляла конкурс на проведение этих работ, его победителем стала компания Švykai. В первую очередь компания оборудует новые лестницы (ширина 1,6 м) со стеклянными перилами, ведущие на перроны.

Во время реконструкции заменят перила виадука и заменят поврежденные перекрытия, обновят бетонное покрытие, демонтируют старые лестницы, установят новые фонари.

В пресс-релизе сказано, что во время реконструкции движение пешеходов на виадуке будет частично ограничено, но закрыто не будет. Все работы планируется доделать до конца этого года.

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