2024.06.03 10:22

Начался прием в высшие учебные заведения Литвы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
VILNIUS TECH studentai
VILNIUS TECH studentai
ФОТО: Organizacijos nuotr.
Начался прием в высшие учебные заведения. Абитуриентам предстоит выбирать из 16 университетов, 18 коллегий. В этом году планируется принять 12,7 тыс. студентов, как и в прошлом году, сообщает Министерство образования, науки и спорта (МОНС).

Как указывает МОНС, абитуриенты должны сдать три государственных экзамена: по литовскому языку, математике и один на выбор.

Также в этом году формируется отдельная конкурсная очередь для абитуриентов из социально уязвимых слоев населения.

По словам министерства, по мере увеличения потребности в специалистах увеличиваются бюджетные места по приоритетным программам, в том числе по педагогике, информационным технологиям и инженерному делу.

Заявки на поступление можно подавать в системе LAMA BPO до 24 июля, а приглашения поступят в конце июля. Договоры можно подписывать онлайн и по месту обучения до 2 августа. Дополнительный прием будет проходить в два этапа в августе.

Во время приема в 2023 году заявления в LAMA BPO подали 27 547 человек, из них договоры на обучение с высшими учебными заведениями подписали 20 587 абитуриентов.

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