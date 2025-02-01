2025.02.01 07:18

Начался последний месяц зимы: весенняя погода уходит

 
ru.DELFI.lt
Saulėti orai sostinėje
Saulėti orai sostinėje
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В ночь на субботу над Литвой прошел холодный атмосферный фронт, который вытеснил солнечную и теплую погоду.

Однако днем прояснения еще возможны, больше всего их будет на юго-западе страны. На северо-востоке будет больше облаков. Там будет идти небольшой мокрый снег, местами снег. Ожидается сильный ветер. На севере страны и на взморье ветер усилится до 15 м/с. В этот день воздух прогреется только до 0–4 градусов тепла.

В ночь на воскресенье небольшой снег возможен на востоке страны. Погода будет ветреной. Ночью будет -2 градуса, днем 0-2 градуса тепла.

В воскресенье небольшой снег возможен только на востоке страны, по-прежнему будет ветрено. Ночью будет ниже нуля, а днем от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

В начале следующей недели особых перемен не ожидается, однако по ночам будет холоднее.

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