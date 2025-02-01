Начался последний месяц зимы: весенняя погода уходит

Однако днем прояснения еще возможны, больше всего их будет на юго-западе страны. На северо-востоке будет больше облаков. Там будет идти небольшой мокрый снег, местами снег. Ожидается сильный ветер. На севере страны и на взморье ветер усилится до 15 м/с. В этот день воздух прогреется только до 0–4 градусов тепла.