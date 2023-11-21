Начался монтаж рождественской ели на столичной Кафедральной площади

 
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Katedros aikštėje pradėta statyti Kalėdų eglė
Katedros aikštėje pradėta statyti Kalėdų eglė
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Сегодня на Кафедральной площади Вильнюса появилась техника и рабочие, что означает начало установки рождественской елки, пишет портал madeinvilnius.lt.

Пока неясно, как будет выглядеть главная рождественская ель страны. Главные организаторы праздника каждый год сохраняют интригу и приглашают жителей Вильнюса увидеть всё своими глазами 1 декабря. Именно в этот день состоится церемония зажжения рождественской ели и пройдет большой праздничный концерт, который начнется в 19.30 ч.

В этом году установка елки началась немного позднее. До последнего момента жители Вильнюса гадали, будет ли в этом году на Кафедральной площади живая елка. Однако в этом году, как и в прошлом, елка будет выполнена из металлических конструкций с настоящими еловыми лапами.

Елка 2023 года стоит в три раза меньше, чем прошлогодняя елка-рекордсменка. Дизайн елки этого года разработало ЗАО Lumidėja, победившее в конкурсе. В общей сложности муниципалитет заплатил за елку 89 540 евро.

Церемония зажжения состоится 1 декабря. В этот же день откроется рождественский городок, а 2 декабря — каток в Великокняжеском дворце и резиденция Деда мороза.

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