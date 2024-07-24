Начальник СОГГ: вполне вероятно, что потоки нелегальных мигрантов будут расти

„На нашей границе с Беларусью наблюдается небольшой рост потока нелегальных мигрантов, но мы пока не драматизируем это. Потому что имеющиеся на сегодня технические средства и возможности, размещенные на границе, дают нам возможность фиксировать все нарушения госграницы и задерживать нелегальных мигрантов“, – сказал Любаев.

„Поэтому можно сказать, что по ту сторону границы мы не видим очень больших групп мигрантов, однако время от времени появляется одна другая группа“, – добавил он.