Начались восстановительные работы в поврежденном взрывом многоквартирном доме в Науйининкай

„Мы действуем уверенно и скоординированно, прилагая усилия для скорейшей ликвидации последствий и предоставления всем жителям возможности безопасно вернуться домой. Мы способствуем этому как финансовыми, так и административными ресурсами“, - цитируется в пресс-релизе вице-мэр Вильнюса Симона Белюне.
Как сообщил муниципалитет, начавшиеся восстановительные работы будет выполнять компания ЗАО Telšių Alpina, которая выиграла тендер. Указывается, что общая стоимость проекта может составить около 88 000 евро, а восстановление основных конструкций — стен и перекрытий – должна быть завершена к концу марта.
Напомним, что 3 января в одной из квартир в многоквартирном доме в столичном микрорайоне Науйининкай произошел взрыв. После прибытия пожарных выяснилось, что в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома взрывом были выбиты окна, обрушилось кровельное перекрытие, накренились внутренние стены квартиры и их конструкции, поврежден припаркованный во дворе автомобиль Jeep Grand Cherokee. Восемь жильцов многоквартирного дома были эвакуированы. Подтверждено, что жертв нет.
Выяснилось, что взрыв произошел в квартире мужчины (1992 г. р.). Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (1,42 промилле), его госпитализировали, позже он был арестован. Как сообщил портал 15 min, 20 января его нашли без признаков жизни в тюремной камере.
Было возбуждено предварительное расследование по факту причинения имущественного ущерба опасным для общества способом.
Как сообщило Вильнюсское городское самоуправление, после проверки здания некоторым жильцам многоквартирного дома разрешили вернуться в свои дома. В связи с бедствием несколько десятков жильцов многоквартирного дома были временно размещены в гостинице.