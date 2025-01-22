Начались восстановительные работы в поврежденном взрывом многоквартирном доме в Науйининкай

„Мы действуем уверенно и скоординированно, прилагая усилия для скорейшей ликвидации последствий и предоставления всем жителям возможности безопасно вернуться домой. Мы способствуем этому как финансовыми, так и административными ресурсами“, - цитируется в пресс-релизе вице-мэр Вильнюса Симона Белюне.

Как сообщил муниципалитет, начавшиеся восстановительные работы будет выполнять компания ЗАО Telšių Alpina, которая выиграла тендер. Указывается, что общая стоимость проекта может составить около 88 000 евро, а восстановление основных конструкций — стен и перекрытий – должна быть завершена к концу марта.