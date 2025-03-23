2025.03.23 15:25

Начались работы по благоустройству территории пруда в Ерузале: будет установлен фонтан

 
ru.DELFI.lt
Pavasaris Vilniuje
Pavasaris Vilniuje
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Сянюния Вяркяй сообщает хорошие новости — на пруду в Ерузале начинаются работы по благоустройству, что сделает это место еще более привлекательным для жителей Вильнюса и гостей города, сообщает портал MadeinVilnius. Цель — создать гармонию между природой и рекреационными пространствами, сохранив естественный ландшафт и биоразнообразие.

„Мы хотим, чтобы пруд в Ерузале стал удобным местом для отдыха, занятий спортом и общественных мероприятий, сохранив при этом естественный природный ландшафт“, — сообщает Вяркяйская сянюния.

Что изменится в районе пруда в Ерузале?

Ведется оборудование системы пешеходных дорожек протяженностью 3,5 км. Они предназначены как для неспешных прогулок, так и для активного отдыха. Это позволит посетителям с комфортом наслаждаться природой в любое время года.

Террасы на воде. Планируемые зоны отдыха с видом на пруд позволят посетителям отдохнуть и насладиться красотой природы.

Детские игровые площадки и спортивный инвентарь. Территория подойдет как для детей, так и для любителей активного образа жизни — здесь будут обустроены современные игровые площадки и спортивные сооружения.

Фонтан в пруду. Этот акцент привнесет в эту территорию еще больше жизни и поможет создать уютную атмосферу.

„Важно подчеркнуть, что территория площадью 26 га останется лесистой — наша цель — сберечь естественную природу, обеспечив сохранение биоразнообразия“, — добавляет Вяркяйская сянюния.

Работы по техническому обслуживанию уже начались, и первые изменения станут заметны в ближайшие месяцы. Местное сообщество и всех жителей Вильнюса приглашают следить за информацией о ходе реализации проекта и вскоре насладиться обновленной зоной отдыха.

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