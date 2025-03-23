Начались работы по благоустройству территории пруда в Ерузале: будет установлен фонтан

„Мы хотим, чтобы пруд в Ерузале стал удобным местом для отдыха, занятий спортом и общественных мероприятий, сохранив при этом естественный природный ландшафт“, — сообщает Вяркяйская сянюния.

Что изменится в районе пруда в Ерузале?

Ведется оборудование системы пешеходных дорожек протяженностью 3,5 км. Они предназначены как для неспешных прогулок, так и для активного отдыха. Это позволит посетителям с комфортом наслаждаться природой в любое время года.

Террасы на воде. Планируемые зоны отдыха с видом на пруд позволят посетителям отдохнуть и насладиться красотой природы.