Начались работы по благоустройству территории пруда в Ерузале: будет установлен фонтан

„Мы хотим, чтобы пруд в Ерузале стал удобным местом для отдыха, занятий спортом и общественных мероприятий, сохранив при этом естественный природный ландшафт“, — сообщает Вяркяйская сянюния.
Что изменится в районе пруда в Ерузале?
Ведется оборудование системы пешеходных дорожек протяженностью 3,5 км. Они предназначены как для неспешных прогулок, так и для активного отдыха. Это позволит посетителям с комфортом наслаждаться природой в любое время года.
Террасы на воде. Планируемые зоны отдыха с видом на пруд позволят посетителям отдохнуть и насладиться красотой природы.
Детские игровые площадки и спортивный инвентарь. Территория подойдет как для детей, так и для любителей активного образа жизни — здесь будут обустроены современные игровые площадки и спортивные сооружения.
Фонтан в пруду. Этот акцент привнесет в эту территорию еще больше жизни и поможет создать уютную атмосферу.
„Важно подчеркнуть, что территория площадью 26 га останется лесистой — наша цель — сберечь естественную природу, обеспечив сохранение биоразнообразия“, — добавляет Вяркяйская сянюния.
Работы по техническому обслуживанию уже начались, и первые изменения станут заметны в ближайшие месяцы. Местное сообщество и всех жителей Вильнюса приглашают следить за информацией о ходе реализации проекта и вскоре насладиться обновленной зоной отдыха.