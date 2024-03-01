Началась декларация доходов: кому надо это делать обязательно, а кто так сможет вернуть налоги

До 28 февраля декларации уже заполнили 441 000 человек. В этом году до 2 мая декларации должны заполнить 858 000 жителей, имущественные декларации – около 98 000 жителей, указала Delfi ГНИ. Обычно декларация доходов начинается в марте, но ГНИ отмечает, что конкретного старта нет.
"Мы заметили, что в последнее время жители активно заполняют декларации, поэтому процесс уже начат.
С середины февраля ежедневно декларации заполняет в среднем 27 000 человек", – указал заместитель главы ГНИ Мартинас Эндрияйтис.
Он напомнил, что прежде чем заполнять декларацию, надо удостовериться, что все компании передали данные и они перенесены в систему.
Проверить это можно если на сайте deklaravimas.vmi.lt подключиться к системе и проверить раздел "Справка" (Pažymа).
"ГНИ получила большую часть данных о доходах и расходах жителей, поэтому лишь небольшая часть налогоплательщиков еще не видит все данные. Мы активно работаем с компаниями, чтобы они передали необходимую информацию", – отмечает инспекция.
Как и в прошлом году, декларации обязаны подавать жители, которые в 2023 году:
занимались индивидуальной деятельностью (даже если они не получили доходов);
применяли слишком большой городов необлагаемый налогами размер (ННР);
продали автомобиль, которым пользовались меньше 3 лет, или недвижимость, которой пользовались меньше 10 лет;
сдавали в аренду недвижимость простым жителям;
получили подарки стоимостью больше 2500 евро не от близких лиц;
получили проценты на сумму больше 500 евро по вкладам или за ценные бумаги;
если один из супругов занимал должность, на которой по закону требуется декларировать недвижимость и доходы (например, был политиком, госслужащим и т.д.).
Кстати, если люди продают личные уже ненужные вещи (одежду и т.д.), то такая деятельность не считается индивидуальной, поэтому не надо заполнять декларацию и декларировать доходы.
Подробную информацию о том, кто должен заполнять декларацию, можно найти на сайте ГНИ.
Декларацию также могут подавать жители, которые хотят вернуть переплату налогов.
По словам Эндрияйтиса, сейчас активнее как раз и заполняют декларацию люди, которые хотят вернуть переплату подоходного налога. Однако надо помнить, что от времени заполнения декларации, время возвращения переплаты не зависит - налоги возвращают до 31 июля.
"Декларацию до 2 мая обязаны подать те люди, которые должны делать это в обязательном порядке", – напомнил Эндрияйтис.
В 2023 г. из 760 000 человек, которые должны были заполнить декларации, вовремя это сделали 82%.