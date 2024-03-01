Началась декларация доходов: кому надо это делать обязательно, а кто так сможет вернуть налоги

Как и в прошлом году, декларации обязаны подавать жители, которые в 2023 году:

занимались индивидуальной деятельностью (даже если они не получили доходов);

применяли слишком большой городов необлагаемый налогами размер (ННР);

продали автомобиль, которым пользовались меньше 3 лет, или недвижимость, которой пользовались меньше 10 лет;

сдавали в аренду недвижимость простым жителям;

получили подарки стоимостью больше 2500 евро не от близких лиц;

получили проценты на сумму больше 500 евро по вкладам или за ценные бумаги;

если один из супругов занимал должность, на которой по закону требуется декларировать недвижимость и доходы (например, был политиком, госслужащим и т.д.).