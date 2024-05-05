Начала работу новая консультационная линия - оперативная помощь людям с ограниченными возможностями

Изменения в реформе об инвалидности, которые были введены с начала года, затрагивают повседневную и социальную жизнь всех людей с ограниченными возможностями или их родственников. Их цель - обеспечить права и равные возможности людей с инвалидностью в различных сферах жизни. Одной из ключевых задач реформы является изменение порядка определения инвалидности и предоставление помощи по принципу "одного окна".
"Колл-центр - это не только источник быстрой помощи для каждого гражданина Литвы, но и источник качественных консультаций по новым услугам, цель которых - сделать людей с ограниченными возможностями максимально вовлеченными. Как и каждое нововведение, это вызывает вопросы, что вполне естественно, но я продолжаю призывать людей не стесняться звонить и спрашивать информацию об изменениях. Консультанты колл-центра оперативно предоставят всю необходимую информацию", - говорит министр М. Навицкене.
В колл-центре Агентства по защите прав людей с ограниченными возможностями работают консультанты, которые предоставляют информацию и консультации по следующим вопросам:
- определение инвалидности,
- индивидуальная помощь,
- доступность и социальное участие,
- необходимости направляют запрос непосредственно к ответственному специалисту.
Для того чтобы учесть разнообразие клиентов, консультации предоставляются на литовском, русском и английском языках.
Телефон доверия +370 52 303060 каждый рабочий день: с понедельника по четверг с 7.30 до 16.30, в пятницу с 7.30 до 15.15. Вы также можно связаться по электронной почте: aptarnavimas@anta.lt.