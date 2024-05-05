2024.05.05 09:47

Начала работу новая консультационная линия - оперативная помощь людям с ограниченными возможностями

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Corbis

Деятельность консультационной линии, созданной Агентством по защите прав людей с ограниченными возможностями, начинает набирать обороты. Люди с ограниченными возможностями или их родственники могут получить всю необходимую информацию по вопросам, связанным с реформой инвалидности, позвонив по общему номеру (+370 52) 30 30 60.

Изменения в реформе об инвалидности, которые были введены с начала года, затрагивают повседневную и социальную жизнь всех людей с ограниченными возможностями или их родственников. Их цель - обеспечить права и равные возможности людей с инвалидностью в различных сферах жизни. Одной из ключевых задач реформы является изменение порядка определения инвалидности и предоставление помощи по принципу "одного окна".

"Колл-центр - это не только источник быстрой помощи для каждого гражданина Литвы, но и источник качественных консультаций по новым услугам, цель которых - сделать людей с ограниченными возможностями максимально вовлеченными. Как и каждое нововведение, это вызывает вопросы, что вполне естественно, но я продолжаю призывать людей не стесняться звонить и спрашивать информацию об изменениях. Консультанты колл-центра оперативно предоставят всю необходимую информацию", - говорит министр М. Навицкене.

В колл-центре Агентства по защите прав людей с ограниченными возможностями работают консультанты, которые предоставляют информацию и консультации по следующим вопросам:

  • определение инвалидности,
  • индивидуальная помощь,
  • доступность и социальное участие,
  • необходимости направляют запрос непосредственно к ответственному специалисту.


Для того чтобы учесть разнообразие клиентов, консультации предоставляются на литовском, русском и английском языках.

Телефон доверия +370 52 303060 каждый рабочий день: с понедельника по четверг с 7.30 до 16.30, в пятницу с 7.30 до 15.15. Вы также можно связаться по электронной почте: aptarnavimas@anta.lt.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии