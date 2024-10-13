Наблюдатели "Белых перчаток" в день выборов зафиксировали 90 нарушений

Было насчитано около 30 случаев, когда избиратели заходили в кабинки для голосования более чем по одному, и комиссии не во всех случаях дисциплинировали таких избирателей. Также отмечается, что на многих участках урны для голосования были неправильно опломбированы. Об этом сообщают не только наблюдатели, но и избиратели, пришедшие проголосовать.
В день выборов также был зафиксирован возможный случай грубого нарушения выборов – в Паневежисе наблюдательница зафиксировала, как член избирательной комиссии пометила избирательный бюллетень за избирателя. Также зафиксирован случай, когда жена взяла свой бюллетень и бюллетень мужа и проголосовала за оба. Сообщается, что во всех случаях, заметив более серьезные нарушения, наблюдатели информировали об этом председателей комиссий и подавали протесты.
За день в организацию поступило более 120 сообщений от граждан о возможных нарушениях, еще почти 50 избирателей по телефону рассказали об ошибках в работе комиссий, консультировались о возможных нарушениях, связанных с агитацией. Подсчитано, что почти 70 проц. сообщений были связаны с политической рекламой, и подавляющее большинство из них не подтвердилось. „Белые перчатки“ передали в ГИК сообщение одного избирателя о голосовании на дому.
В воскресенье вечером в Литве завершился первый тур парламентских выборов. Как сообщила Главная избирательная комиссия (ГИК), в основной день выборов на 1895 избирательных участках с 7 час. утра до 20 час. вечера проголосовали 40,31 проц. избирателей. Еще 11,75 проц. жителей проголосовали на выборах досрочно.