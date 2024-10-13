Наблюдатели "Белых перчаток" в день выборов зафиксировали 90 нарушений

За день в организацию поступило более 120 сообщений от граждан о возможных нарушениях, еще почти 50 избирателей по телефону рассказали об ошибках в работе комиссий, консультировались о возможных нарушениях, связанных с агитацией. Подсчитано, что почти 70 проц. сообщений были связаны с политической рекламой, и подавляющее большинство из них не подтвердилось. „Белые перчатки“ передали в ГИК сообщение одного избирателя о голосовании на дому.