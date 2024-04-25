На Жувинтасе замечена редкая в литовских широтах птица

"Эта птица все равно будет стараться вернуться туда, где она живет, когда поймет, что не то окружение, что здесь слишком холодно", – заметил Пранайтис. По его словам, в первый раз египетскую цаплю заметили 19 апреля, потом она еще 3 дня держалась на том же месте.