На женский пляж наведалась коммунальная служба, однако это не помешало процветанию рынка

Delfi решил посетить пляж и проверить, на самом ли деле легендарный рынок изменил свое лицо. Однако к радости отдыхающих торговля процветает, нехватки в ассортименте нет.
Кажется, что ничего не менялось. Одни товары, как и прежде висят на переносных вешалках или деревянных стеллажах, другие – лежат просто на песке под зонтиками, а покупатели и торговки спокойно общаются.
Журналист Delfi спросил у пресс-секретаря палангского муниципалитета Тамары Зайцевой, что случилось, почему было принято решение принять жесткие меры и снести торговые „палатки“, ведь долгое время они никому не мешали.
„Торговки на женском пляже самовольно „построили“ целый рынок: палатки, навесы, „залы“, примерочные, привезли на пляж даже стационарные вешалки, на которых размещали десятки одежд, устанавливали зеркала“, – сказала Зайцева.
Мало того, для оборудования таких мест использовали деревянные клинья, доски, палки, сучья и т.д. „Все это закрепляли скотчем, изолентой, веревками, „крыши“ делали из мусорных пакетов или пленки“, – продолжила она.
По ее словам, после окончания рабочего дня торговки увозили только товары, а все „прилавки и палатки“ оставляли, бросали вешалки, оставляли мешки с мусором.
„Вечером все это напоминало свалку“, – сказала Зайцева.
Муниципалитет сначала сделал женщинам письменное предупреждение, требовал соблюдать действующие правила. Был дан срок для того, чтобы они убрали нелегальные прилавки с пляжа. Их информировали, что вечером, после завершения рабочего дня, на пляже не должно ничего оставаться.
Те торговки, которые не выполнили требование, после окончания данного срока на пляже свои „прилавки“ уже не нашли.
„Работники коммунального хозяйства увезли все, что нашли на пляже“, – сказала Зайцева.
По ее словам, разрешения на торговлю на пляже не аннулированы, поэтому женщины могут продавать свои товары, но на мобильных прилавках.
„Нас радует, что торговки нас услышали, спасибо им за это, сейчас по вечерам территория бывает чистой“, – заметила Зайцева.
Кстати, журналист Delfi тоже посетил вечером женский пляж и зафиксировал, что на нем ничего нет.
За разрешение на торговлю на пляже с 1 июня по 31 мая женщины платят 100 евро.