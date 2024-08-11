На женский пляж наведалась коммунальная служба, однако это не помешало процветанию рынка

„Торговки на женском пляже самовольно „построили“ целый рынок: палатки, навесы, „залы“, примерочные, привезли на пляж даже стационарные вешалки, на которых размещали десятки одежд, устанавливали зеркала“, – сказала Зайцева.

Журналист Delfi спросил у пресс-секретаря палангского муниципалитета Тамары Зайцевой, что случилось, почему было принято решение принять жесткие меры и снести торговые „палатки“, ведь долгое время они никому не мешали.

Кажется, что ничего не менялось. Одни товары, как и прежде висят на переносных вешалках или деревянных стеллажах, другие – лежат просто на песке под зонтиками, а покупатели и торговки спокойно общаются.

Delfi решил посетить пляж и проверить, на самом ли деле легендарный рынок изменил свое лицо. Однако к радости отдыхающих торговля процветает, нехватки в ассортименте нет.

Мало того, для оборудования таких мест использовали деревянные клинья, доски, палки, сучья и т.д. „Все это закрепляли скотчем, изолентой, веревками, „крыши“ делали из мусорных пакетов или пленки“, – продолжила она.

По ее словам, после окончания рабочего дня торговки увозили только товары, а все „прилавки и палатки“ оставляли, бросали вешалки, оставляли мешки с мусором.

„Вечером все это напоминало свалку“, – сказала Зайцева.

Муниципалитет сначала сделал женщинам письменное предупреждение, требовал соблюдать действующие правила. Был дан срок для того, чтобы они убрали нелегальные прилавки с пляжа. Их информировали, что вечером, после завершения рабочего дня, на пляже не должно ничего оставаться.