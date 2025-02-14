2025.02.14 07:05

На здании Ратуши в столице появится необычная инсталляция

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus rotušė
Vilniaus rotušė
ФОТО: S.Ziura | Vilniaus miesto savivaldybės administracija

14 февраля здание Вильнюсской ратуши украсит автограф одного из самых известных скрипачей всех времен Яши Хейфеца. Впечатляющая инталляция будет включена в 16 ч. Ее можно будет увидеть до 8 ч. 15 февраля, напоминая о связи известного скрипача с Литвой, пишет портал madeinvilnius.lt.

Эта проекция знаменует начало VII международного конкурса скрипачей имени Яши Хейфеца. Вильнюс для проведения конкурса был выбран неслучайно – именно здесь в 1901 г. родился Хейфец, который с раннего детства учился играть на скрипке, а первый концерт дал в 5 лет.

Хейфеца часто называют „королем скрипки“. Он оставил неизгладимый след в истории классической музыки. Его безупречная техника, неповторимая красота звука и интерпретации вдохновляют скрипачей всего мира и в наши дни.

Международный конкурс скрипачей им. Яши Хейфеца проводят раз в два года, на него съезжаются молодые дарования всего мира. Мероприятия будут проходить в разных концертных залах города.

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