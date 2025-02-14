На здании Ратуши в столице появится необычная инсталляция

Эта проекция знаменует начало VII международного конкурса скрипачей имени Яши Хейфеца. Вильнюс для проведения конкурса был выбран неслучайно – именно здесь в 1901 г. родился Хейфец, который с раннего детства учился играть на скрипке, а первый концерт дал в 5 лет.

Хейфеца часто называют „королем скрипки“. Он оставил неизгладимый след в истории классической музыки. Его безупречная техника, неповторимая красота звука и интерпретации вдохновляют скрипачей всего мира и в наши дни.