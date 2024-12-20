На заправках Circle K до конца года будут бесплатно раздавать кофе, есть лишь одно условие

„У многих дедов морозов в декабре очень натянутый график, им нередко приходится работать сверхурочно и ездить по разным городам Литвы до позднего вечера. Угощая их бесплатным кофе, мы стараемся помочь дедам морозам сохранить бодрость и добраться до конечной цели в хорошем настроении и с зарядом положительной энергии“, – сказала представитель Circle K Инга Галинене.

По ее словам, никакие документы предъявлять не надо, достаточно быть в костюме: с бородой, в шапке, шубе, штанах. Акция будет действовать до конца декабря. „Если вы не взяли с собой праздничный наряд, то сможете получить скидку в 50%, если принесете с собой свою чашку“, – сказала Галинене.