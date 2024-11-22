На западе Литвы – настоящая зима: метет, жители делятся фотографиями

Напомним, что уже в четверг появилась информация о том, что на западе страны будет идти мокрый снег, поэтому надо быть осторожными и не оставлять машины под старыми и большими деревьями. Людей предупреждали быть внимательными и на улицах - с крыш также падал мокрый тяжелый снег.

Предупреждали о стихийном явлении - налипании мокрого снега. Налипание мокрого снега на провода – это климатическое явление, проявляющееся при прохождении циклона, происходит оно, обычно, в период межсезонья или зимой. Мокрый снег прилипает к проводам, деревьям, их веткам и т.д. В результате ломаются ветки деревьев, сучья, обрываются провода. Такое явление фиксируется во время мокрого снега при нулевой температуре. Такое явление будет наблюдаться до обеда в пятницу.