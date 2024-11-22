2024.11.22 11:14

На западе Литвы – настоящая зима: метет, жители делятся фотографиями

 
ru.DELFI.lt
Sniegas Vakarų Lietuvoje
Sniegas Vakarų Lietuvoje
ФОТО: Delfi

В пятницу утром в Западной Литве шел сильный снег, мела метель. Жители делились фотографиями сугробов. Синоптики информировали, что особенно сложная ситуация на западе страны: днем там будет идти снег.

Напомним, что уже в четверг появилась информация о том, что на западе страны будет идти мокрый снег, поэтому надо быть осторожными и не оставлять машины под старыми и большими деревьями. Людей предупреждали быть внимательными и на улицах - с крыш также падал мокрый тяжелый снег.

Sniegas Plungėje

Предупреждали о стихийном явлении - налипании мокрого снега. Налипание мокрого снега на провода – это климатическое явление, проявляющееся при прохождении циклона, происходит оно, обычно, в период межсезонья или зимой. Мокрый снег прилипает к проводам, деревьям, их веткам и т.д. В результате ломаются ветки деревьев, сучья, обрываются провода. Такое явление фиксируется во время мокрого снега при нулевой температуре. Такое явление будет наблюдаться до обеда в пятницу.

Sniegas Vakarų Lietuvoje
Sniegas Vakarų Lietuvoje

По данным Meteo.lt, утром в пятницу больше всего снега выпало в Тельшяйском и Ретаском районах - около 25 см. Так много снега не всегда бывает и в разгар зимы.

Sniegas Vakarų Lietuvoje

Особенно сложная ситуация в Тельшяй. Там, по словам местной жительницы Римы, толщина снежного покрова местами достигает 28 см.

Penktadienio rytas Telšiuose

Penktadienio vaizdai Vakarų Lietuvoje

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