На ярмарке в Вильнюсе популярностью пользуется один товар: за него не жалеют и 18 евро

„Добрый день, хочу рассказать о цена х на пончики около главной елки Вильнюса, на Кафедральной площади. Я была в шоке, когда за большую порцию с горячим шоколадом мы заплатили 21 евро… Мы с подругами посчитали, что в литах это было бы больше 70 литов!“, – писала она.