На ярмарке в Вильнюсе популярностью пользуется один товар: за него не жалеют и 18 евро

На космические цены журналистам пожаловалась Виктория из Вильнюса.
„Добрый день, хочу рассказать о цена х на пончики около главной елки Вильнюса, на Кафедральной площади. Я была в шоке, когда за большую порцию с горячим шоколадом мы заплатили 21 евро… Мы с подругами посчитали, что в литах это было бы больше 70 литов!“, – писала она.
21 евро стоили не только пончики, которые, кстати, делают не из творога, но пончики, а именно пончики с шоколадом. Цена самих пончиков в таре размера L - 18 евро, еще 3 евро стоил шоколад (можно выбирать горячий шоколад, Nutella, белый шоколад.
Пончики в емкости размера S стоят 5 евро, M – 8 евро. Правда, в другом киоске ванильные пончики можно купить по 3,5 евро за маленькую порцию.
Виктория заметила, что в меню цены указаны мелким шрифтом.
„Вывеска огромная, а цены указаны мелким шрифтом, их можно разглядеть, когда подойдет твоя очередь“, – сказала Виктория, простоявшая в очереди 35 минут.
Однако ни высокие цены, ни маркетинговые трюки покупателей не пугают – очереди стоят и днем, и вечером.
Каролина, продающая пончики, сказала, что цены немного подняли из-за возвращения полного НДС.
Жители заметили, что цены выросли, но говорят, что перед праздниками можно себя побаловать:
„Не скажу, что дешево, когда платишь за чай 7 евро, но праздники, мероприятие, я понимаю“.
„Раз в год такой праздник, чего жаловаться… Нет, нельзя“.
На ярмарке можно купить не только пончики, но и булочки, пряники, хворост, блинчики, жареные каштаны и другие лакомства.
Блинчики с добавками стоят от 6 евро.
Горячие вафли продают по 3–4,5 евро в зависимости от добавок. Гонконгские вафли (с шоколадом, карамелью, взбитыми сливками или сладкой посыпкой) стоят 5 евро.
Есть и испанские чуррос - 5,50–7,50 евро.
На ярмарке предлагают массу напитков: разный чай, кофе, сидр, горячее вино, какао, горячий шоколад.
Горячее вино стоит от 4 до 6-7 евро.
Горячий сидр обойдется в 5 евро, безалкогольный вариант – 3 евро.
Горячий шоколад стоит 3–3,5 евро, с зефирами – 4,5–6 евро.
Какао будет стоить 3–4 евро, кофе от 2,4 до 4 евро.
Чай в зависимости от вида стоит от 2 до 5 евро.
Рождественский городок в Вильнюсе будет открыт до 29 декабря.