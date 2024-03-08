На ярмарке Казюкаса жителям будут раздавать оранжевые пакеты и емкости для сортировки пищевых отходов

"Мы слышим о потребностях вильнюсцев и понимаем, что некоторые из них в силу специфики работы или других обстоятельств не могут взять необходимые средства в рабочее время в здании муниципалитета или староства. Не всем удобно после работы ехать к мобильным пунктам у торговых центров. Мы решили временно расширить число мобильных пунктов, они появятся у бизнес-центров и на ярмарке Казюкаса", – сказал директор Центра сортировки отходов Вильнюсского округа Томас Вайткявичюс.