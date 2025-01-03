На взморье разыгралась буря: зафиксировано неожиданное явление

Читатели DELFI поделились данными с автострады. На пути в Клайпеду, начиная с Крижкальниса, можно почувствовать сильный ветер, идет снег, метет. Автострада завалена снегом, видны только колеи, однако, надеются, что дорожные службы выполнят свою работу.

Метеоролог Гитис Валайка ранее предупреждал, что вечером в Литве поднимется сильный ветер, волны поднимутся до 4-5 м, будет идти снег (в основном на Западе Литвы). У моря порывы достигнут 28-32 м/с. В субботу днем ветер успокоится.

„Понемногу начинается. У моря уже усиливается ветер (порывы до 20-24 м/с), идет снег. Во время снега видели молнию. Прогнозируют, что такое явление на взморье увидят этой ночью не раз“, - сообщается на странице „Погода и климат в Литве“ на Facebook.

Валайка писал, что, по новейшим данным, до утра в воскресенье толщина снежного покрова в Западной Литве увеличится до 7-10 см. В других районах снега будет меньше - 1-5 см.

Службы отметили, что не получали информации о съехавшем с дороги автобусе, но известно, что с дороги съехало несколько автомобилей.

Возмущенная женщина писала, что автобус Швянтои-Каунас съехал с дороги на автостраде. „В автобусе был мой находился мой несовершеннолетний сын, он находится в шоковом состоянии“, – писала женщина. Ребенок рассказал ей, что водитель очень быстро ехал по скользкой дороге, обгоняя грузовики и легковые автомобили.

В 19:52 ч. скорость ветра в Клайпедском порту составляла 26 м/с. Ветер станет еще сильнее. Зона сильных осадков и снега распространяется на восток.

Синоптик Литовской гидрометеорологической службы Витаутас Паташюс на пресс-конференции в пятницу сказал, что самый сильный ветер будет наблюдаться у моря, но неспокойная погода распространится и в сторону юго-западной части страны.

„Самым сильным ветер будет ночью, возможно, он достигнет ураганной отметки - 33 м/с“, – сказал синоптик.

По его словам, в последний раз такой сильный ветер был в июле 2024 года.

Паташюс рекомендовал жителям не выходить из дома.