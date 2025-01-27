На взморье – множество мертвых птиц: специалисты назвали причину

Представители регионального парка литовского взморья пояснили, что это морянки (Clangula hyemalis), такое явление наблюдается ежегодно. Видео сделал и с порталом Klaipėda, aš su tavimi поделился Мантас Янкаускас.

„Все спрашивают „почему“, повторяем. Без ветеринарных исследований точную причину назвать невозможно, однако немалое число птиц ежегодно тонет, попав в рыболовные сети. Скорее всего, это погибшие морянки, которых достали из сетей.

Это исчезающий вид нырковых уток, однако исчезает вид не из-за сетей, есть и другие неблагоприятные виды деятельности человека и их последствия. Например, утечка нефти. Эти птицы прилетают на наше побережье на зиму“, – указали специалисты парка.