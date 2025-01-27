2025.01.27 15:14

На взморье – множество мертвых птиц: специалисты назвали причину

 
Виктория Дачинскайте
ru.DELFI.lt
Negyvi paukščiai Karklėje
Negyvi paukščiai Karklėje
ФОТО: Stop kadras

На пляже в Каркле зафиксировано множество мертвых птиц. Жители не понимают, в чем дело.

Представители регионального парка литовского взморья пояснили, что это морянки (Clangula hyemalis), такое явление наблюдается ежегодно. Видео сделал и с порталом Klaipėda, aš su tavimi поделился Мантас Янкаускас.

„Все спрашивают „почему“, повторяем. Без ветеринарных исследований точную причину назвать невозможно, однако немалое число птиц ежегодно тонет, попав в рыболовные сети. Скорее всего, это погибшие морянки, которых достали из сетей.

Это исчезающий вид нырковых уток, однако исчезает вид не из-за сетей, есть и другие неблагоприятные виды деятельности человека и их последствия. Например, утечка нефти. Эти птицы прилетают на наше побережье на зиму“, – указали специалисты парка.

Морянка - северный вид уток, который на зиму прилетает в более южные районы. Питается ракообразными, моллюсками и другими водными беспозвоночными, реже рыбой.

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