На выходные у синоптиков две новости: ожидается потепление, но будет очень скользко

Местами возможен небольшой снег. На большей части территории Литвы ожидается гололед. Будет дуть юго-восточный, восточный ветер, скорость ветра 5-10 м/с. Днем будет от 2 градусов мороза на северо-востоке до 3 градусов тепла на юго-западе.

В ночь на субботу с юга придет атмосферный фронт. Будет облачно. На юге страны возможен небольшой снег. Утром прогнозируют морось, местами дождь, будет очень скользко. Будет дуть восточный ветер, скорость ветра 6-11 м/с. Температура будет 1-6, на северо-востоке местами 7-9 градусов тепла.

В субботу днем над Литвой пройдет атмосферный фронт. Будет пасмурно, во многих районах прогнозируют осадки, но в основном небольшие – на смену снегу и мокрому снегу придет морось и дождь. Будет очень скользко. Будет дуть сильный восточный ветер - скорость ветра 8-13 м/с. Будет от 4 градусов мороза на северо-востоке страны до 1 градуса тепла на юго-западе.