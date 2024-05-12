2024.05.12 18:07

На выборах президента Литвы и референдуме к 18 часам всего проголосовало 53,42% избирателей

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas
По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), на проходящих в воскресенье выборах президента и референдуме о гражданстве по состоянию на 18 ч. всего проголосовало 53,42% избирателей.

В день выборов по состоянию на 18.00 ч. к урнам для голосования пришло 41,83% избирателей. Между тем, 269 955 избирателей уже выразили свою волю в дни досрочного голосования или на дому. По данным ГИК, это составляет 11,59% от общего числа всех избирателей, обладающих правом голоса.

Наиболее активны – избиратели Бирштонского (64,87%) Нерингского (62,89%), и Палангского городского (61,60%) муниципалитетов.
Самая низкая явка в Висагинасе (37,42%), Кельмеском районном (48,87%) и Пагегяйском (48,90%) самоуправлениях.

Напомним, что голосование на избирательных участках в воскресенье проходит с 7 до 20 ч.

За пост главы страны борются 8 кандидатов – баллотирующийся на второй срок Гитанас Науседа, выдвинутая консерваторами премьер Ингрида Шимоните, представитель Партии свободы, бывший председатель Конституционного суда Дайнюс Жалимас, самовыдвиженцы Игнас Вегеле и Эдуардас Вайткус, основатель партии "Неманская заря" Ремигиюс Жемайтайтис, выдвинутый Союзом демократов "Во имя Литвы" Гедримас Еглинскас и председатель Партии труда Андрюс Мазуронис.

В ходе первого тура президентских выборов также проводится референдум о множественном гражданстве. На референдуме будет предложено отказаться от ныне внесенной в Конституцию фразы: "за исключением отдельных случаев, предусмотренных законом, никто не может быть одновременно гражданином Литовской Республики и другого государства". Это положение не позволяет сохранить гражданство Литвы после приобретения гражданства другого государства.

Всего право голоса на президентских выборах и референдуме имеют 2 385 234 избирателя.

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