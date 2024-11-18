На волю вышел известный каунасский педофил Эрвидас Чеканавичюс

В 1989 году Чеканавичюс участвовал в воссоздании Литовской социал-демократической партии, его даже называли воссоздавшим ее человеком, однако, когда узнали о его извращенных пристрастиях, его из партии исключили. 18 ноября Чеканавичюса домой привезли работники тюрьмы. Такое решение было принято с учетом тяжелого состояния мужчины.
Чеканавичюс провел последние 15 лет жизни за решеткой за очередное преступление – с помощью психотропных препаратов он одурманил 13-летнего мальчика и изнасиловал его. Это преступление он совершил, едва выйдя на свободу.
Чеканавичюс был судим 8 раз. За болезненную страсть к детям и подросткам его прозвали „патриархом педофилов“.
Квартира, в которую вернулся Чеканавичюс, формально принадлежит его покойной матери. Чеканавичюс отказывается принять наследство. Неоднократно из-за этого он обращался в суд.Рецидивист понимает, что как только он станет владельцем квартиры, ее продадут с аукциона, а деньги, полученные после продажи, передадут его жертвам.
Чеканавичюс отбывал наказание во 2-й Правенишкской тюрьме, где есть больница. До этого он находился в тюрьмах Кибартай и Алитуса. Поскольку состояние освобожденного тяжелое, работники тюрьмы решили отвезти его домой, к дому номер 14, на ул. Витянё, в Каунасе.
В квартиру на 5-м этаже его вел водитель автомобиля, на котором его привезли из тюремной больницы. Там его ждали социальные работники, которые позаботятся о нем.
„Я не виновен, никакие преступления я не совершал“, – сказал Журналистам Чеканавичюс.
Жители дома, в котором живет Чеканавичюс, как и жители соседних домов, были возмущены, что им придется жить рядом с педофилом.
„Таких, как он, вообще нельзя выпускать на свободу“, – возмущалась молодая женщина.
Другой житель сказал, что о возвращении Чеканавичюса домой ему сообщил сын. Мужчина сказал, что надеется, что больной Чеканавичюс больше не сможет совершать преступления.
„Пусть заплатить долги жилтовариществу. А то нам всем придется платить за его квартиру“, – сказали жительницы соседнего подъезда.
В первом подъезде дома 14, на ул. Витянё, Чеканавичюс живет с советского времени.
Правоохрана не может точно сказать, как часто в эту квартиру вызывали полицию, когда сообщали, что извращенец снова привел ребенка.
Никто не помнит и то, сколько обысков было проведено. Полиция всегда находила улики - то рецепты, то фотографии, сделанные самим извращенцем, на которых он голый позировал с подростками, которых насиловал, была найдена и коллекция порнофильмов, однажды в руки полиции попал даже дневник педофила, в котором были перечислены имена мальчиков и разные цифры (возможно, было указано количество таблеток, которые он давал своим жертвам).
Жители неохотно говорят о своем соседе и замечают, что им лично он никаких хлопот не доставлял. Люди также стараются о нем не говорить, потому что Чеканавичюс известен своей страстью к судебным тяжбам, он постоянно пишет жалобы и судится с теми, кто ему чем-либо не угодил.
„Все знают, что Чеканавичюс приводил в свою квартиру подростков, некоторые сами к нему приходили. Однако, что происходило за дверью, мы не знаем, шума не было“, – сказала одна из соседок.
Она заметила, что жизнь рядом с таким соседом была неприятной. Однако он с соседями заключил своеобразную сделку.
„Он говорил: я не трогаю ваших детей, а вы не трогайте меня“, – сказала соседка.
Трудно сказать, было ли так на самом деле, но не все мирились с „хобби“ Чеканавичюса.
Ранее в соседней квартире жил представитель каунасского мира культуры. Он упоминал, что пытался бороться с извращенцем - он не только информировал правоохрану о „визитерах“ квартиры, но и передал полиции фотопленку с важными доказательствами по одному делу против педофила.
Пакет с фотопленками в подвале нашел и передал ему сын. Увидев на снимках Чеканавичюса, он передал пленки полиции.
Первый раз в поле зрения полиции Чеканавичюс попал в 1971 году. Тогда ему удалось избежать заключения, поскольку его действия в советское время трактовались как психическое отклонение, поэтому его неоднократно закрывали на принудительное лечение в психбольницы.
В 1982 г. он снова попался в поле зрения правоохраны: Чеканавичюс в бане представился милиционером и стал проверять мужчин, не болеют ли они сифилисом. Появились подозрения, что что-то тут не так, и вызвали милицию.
У Чеканавичюса нашли подделанное удостоверение милиционера. Его признали неподсудным и закрыли в психбольницу строгого режима. Предполагают, что именно там он узнал свойства препаратов для одурманивания и завязал знакомство с находившимися на принудительном „лечении“ диссидентами.
После этого он стал выдавать себя за диссидента, правозащитника, общественного деятеля. В 1989 году он стал восстановителем Литовской социал-демократической партии. После того как выяснилось его прошлое, из партии Чеканавичюса исключили.
В 1995 г. он был осужден за половой контакт с мужчиной. Чеканавичюс воспользовался тем, что его жертва не могла сопротивляться. Чеканавичюса приговорили к 5 годам лишения свободы.
После освобождения он снова попал в поле зрения полиции за то, что одурманил троих мальчиков с помощью аминазина. Его приговорили к 4 годам лишения свободы.
В 2003 г. он был приговорен к 7 годам 9 месяцам лишения свободы за развращение и изнасилование 15-летнего и за половой контакт с 18-летним. Чеканавичюс воспользовался тем, что его жертва не могла сопротивляться.
В июле 2009 года он снова попался за изнасилование 13-летнего мальчика. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.
Квартира Чеканавичюсу официально не принадлежит, не перенял ее и муниципалитет. За квартиру платят соседи педофила.Выяснилась причина таких странных отношений. В июле 1965 г. Чеканавичюс декларировал место жительства в этой квартире. Однако в документах на жилье нет его фамилии. Сначала у Чеканавичюса была другая фамилия, только потом он ее сменил.
„Мы слышали, что он был, кажется, Василяускасом. Арвидасом. Потом стал Эрвидасом и сменил фамилию“, – сказали соседи.
16 августа 1989 года после смерти матери Чеканавичюса в 15-м нотариальном бюро завели дело о наследстве, поскольку речь шла о выкупленной кооперативной квартире, у сына было право на получение наследства, но он не оформлял его.
Чеканавичюс понимал, что если квартиру оформят на него, то ее отберут коллекторы, продадут и выплатят долги пострадавшим. Так сидевший все это время Чеканавичюс даже не платил за квартиру, все долги покрывали соседи.
Взыскать долги не было возможности, поскольку квартира официально не была зарегистрирована ни на мать Чеканавичюса, ни на него самого. Известно, что она расплатилась за квартиру еще в 1978 году, но так на себя ее и не зарегистрировала.
Жилтоварищество обратилось в суд и стало требовать, чтобы Чеканавичюса заставили зарегистрировать квартиру. В 2013 году суд удовлетворил иск соседей и обязал зарегистрировать квартиру на имя матери Чеканавичюса.
Суд также указал, что если это в течение 90 дней не сделает сам Чеканавичюс, за него это могут сделать соседи.
Чеканавичюс решение обжаловал, но суд его жалобу отклонил. Тем не менее в Центре реестра до сих пор нет данных о регистрации квартиры. Формально она принадлежит скончавшейся в 1989 году матери Чеканавичюса.