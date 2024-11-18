На волю вышел известный каунасский педофил Эрвидас Чеканавичюс

После 15 лет, проведенных в колонии, на волю вышел известный во всей Литве педофил из Каунаса 75-летний Эрвидас Чеканавичюс. Он вернулся в свою квартиру на ул. Витянё. Печально известный своей болезненной страстью к детям и подросткам каунасец в первый раз в поле зрения правоохраны попал еще в советское время. Мужчина прославился своим наглым поведением и находчивостью. Он выдавал себя за врача, подделывал рецепты и покупал воздействующие на психику препараты, которыми одурманивал детей и подростков. Поскольку здоровье у Чеканавичюса неважное, домой его привезли из тюремной больницы. Видно было, что он с трудом передвигается.