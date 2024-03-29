На вильнюсской телебашне закрывается ресторан Paukščių takas

 
ru.DELFI.lt
Televizijos bokštas
Televizijos bokštas
ФОТО: DELFI

Посетители вильнюсской телебашни вскоре не смогут посетить ресторан Paukščių takas ("Млечный путь"), который до конца года будет закрыт на реконструкцию. Однако летом на телебашне будет работать бистро-бар Toliai ("Дали"), пишет портал madeinvilnius.lt.

Сейчас проводят последние работы по оборудованию бара. После этого работы начнутся в ресторане Paukščių takas.

В скором времени мы пригласим посетителей на два полностью оборудованных этажа над рестораном Paukščių takas. На высоте 170 м (67 a.) будет расположен бистро-бар Toliai (333 м кв), из него - выход на уличную террасу 620 м кв. На 68 этаже находится зал заседаний Debesys с зоной отдыха. После открытия новых этажей начнется реконструкция ресторана Paukščių takаs и находящихся под ним конструкций телебашни", – сообщают представители телебашни.

Во время реконструкции ресторана обновят вращающуюся платформу, заменят окна. Кроме того, обновят интерьер, он станет более современным.

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