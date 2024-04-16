На вильнюсской телебашне открывается новый бар

 
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Televizijos bokšte bus atidarytas naujas baras
Televizijos bokšte bus atidarytas naujas baras
АО Литовский центр радио и телевидения во вторник приглашает журналистов на открытие нового просторного бара на телебашне, пишет портал madeinvilnius.lt.

Сообщается, что на 67 этаже телебашни в помещении площадью 333 кв. м будет открыт бистро-бар TOLIAI ("ДАЛИ"), а на 68 этаже – эксклюзивный зал заседаний DEBESYS ("ОБЛАКА") с комнатами отдыха, предназначенный для небольших мероприятий, встреч инвесторов и т.д.

Напомним, что на телебашне закрылся ресторан Paukščių takas ("Млечный путь"), до конца года будет проходить его реконструкция.

Во время реконструкции не только обновят вращающуюся платформу, но и заменят окна. Обновят также интерьер ресторана, ресторан станет современнее.

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