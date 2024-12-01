На вильнюсском железнодорожном вокзале открывается рождественский городок: программа

С 14 по 20 декабря на вокзале будет действовать рождественская ярмарка „Место Рождества: поездка домой с подарками“. В часы работы ярмарки будут работать и творческие мастерские. Там же будет находиться пространство LRT OPUS с живой музыкой.

„В этом году мы делаем первые, но уверенные шаги – превращаем вокзал в живой, пульсирующий организм, привлекающий людей бесценным опытом. Рождественское убранство и развлечения - только старт к будущим переменам. Приглашаем всех до 3 января посетить праздничный вокзал и хорошо провести время“, – сказал глава LTG Infraׅ Витис Жалимас.

На мероприятии ждет встреча с Дедом Морозом , концерт группы The Ditties и много рождественских мелодий. Рождественская Бабушка пригласит заняться выпечкой печенья, в местных закусочных будут рождественские напитки и угощения. Дети смогут посмотреть спектакль и выступления иллюзиониста.

Календарь рождественских мероприятий на вокзале:

1 декабря с 16:00 до 19:00 ч. праздничная церемония открытия.

С 1 декабря по 3 января (за исключением 24, 25 декабря и 1 января) в рабочие дни с 16:00 до 19:00 ч., в выходные с 12:00 до 16:00 ч. дети на вокзале могут встретиться с Дедом Морозом.

С 1 декабря по 3 января (за исключением 24, 25 декабря и 1 января) в рабочие дни с 16:00 до 19:00 ч., в выходные с 12:00 до 16:00 ч. будут действовать творческие мастерские - желающие могут печь печенье.

28 декабря с 15:00 до 16:30 ч. интерактивный спектакль и выступление иллюзиониста.