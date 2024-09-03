На вильнюсском фестивале мод – провоцирующие модели: что происходило на подиуме

„В этом году было много участников, они приехали из разных мест“, - сказали основатели Sustainable Fashion Week Vilnius Индре Якайтите и Серж Ганджумян.
Показ мод состоялся на лестницах Вильнюсской Ратуши. Сбои работы представили дизайнеры из Литвы, Латвии, Эстонии, Испании, Италии. Предлагаем познакомиться с фотографиями 11 коллекций.
Зрители могли увидеть 12-килограммовое пальто из кусков текстиля – столько одежды каждый европеец выбрасывает за год.
Молодой дизайнер Арминас Римкус представил коллекцию Save Our Souls, посвященную теме глобального потепления и исчезновению животных из-за деятельности человека.
Sustainable Fashion Week – это международный фестиваль молодых дизайнеров, которые создают устойчивую моду.